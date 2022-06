KCS este un token de utilitate nativ pentru platforma KuCoin. Lansat în 2017, KCS poartă diverse utilități pentru hodleri. În primul rând, un trader care folosește tokenul pentru taxele de gaz se va bucura de o reducere de 20%. Un utilizator care deține mai multe KCS va primi, de asemenea, mai multe beneficii, în timp ce sunt disponibile bonusuri care sunt ancorate atât în funcție de deținere, cât și de volumul de tranzacționare de pe exchange-ul KuCoin mai extins.

KCS este, în esență, un pariu pe exchange-ul KuCoin. Dacă exchange-ul KuCoin crește, este probabil ca și KCS să crească. KuCoin este a treia cea mai mare bursă, potrivit CoinMarketCap. Peste 8 milioane de utilizatori din 207 țări și jurisdicții din întreaga lume accesează serviciile KuCoin, inclusiv sute de active digitale și criptomonede.

Gama de produse oferite este vastă, inclusiv tranzacționarea la vedere, tranzacționarea în marjă, tranzacționarea P2P fiat, tranzacționarea futures, staking și împrumuturi. KuCoin a anunțat, de asemenea, o finanțare de 20 de milioane de dolari în cadrul rundei A în noiembrie 2018, cu participarea IDG Capital și Matrix Partners.

De asemenea, KuCoin răscumpără lunar KCS de pe piața secundară cu 10% din veniturile platformei. Acest KCS cumpărat va fi ars, dezumflând oferta. KuCoin a finalizat deja 27 de arderi.

În cele din urmă, pentru a oferi un sprijin mai bun pentru dezvoltarea ecosistemului KCS, în mecanismul de deflație KCS vor fi introduse EIP-1559 și mecanismul de taxe KCC de taxă de bază + taxă de prioritate. Acest lucru va face ca taxa de bază pentru combustibil să se ajusteze în mod dinamic în funcție de congestia rețelei KCC.

KCS este listat în mai multe locuri, inclusiv Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (fostul Bitmax).

Spotlight & Burningdrop

Deținând KCS, investitorii obțin dreptul de a participa la vânzările de token-uri, vânzarea de token-uri pe KuCoin Spotlight, care este platforma de lansare a token-urilor pe KuCoin.

KuCoin Spotlight a lansat peste 20 de proiecte, printre cele mai importante numărându-se CWAR și HOTCROSS.

Overview of ATH ROI of #Spotlight Projects on KuCoin

The 20th Spotlight project – @melos_studio $MELOS ROI: 10.60x 🔥🔥🔥#KuCoin $KCS @kucoincom pic.twitter.com/iniH5jdyfg

— HappyBlock (@RealHappyBlock) April 12, 2022