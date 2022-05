Înainte de decuplarea UST și eventualul colaps al Terra (LUNA), Anchor Protocol (ANC) era una dintre cele mai mari platforme DeFi din cripto. Dar proiectul a fost puternic expus la UST, iar decuplarea a avut un impact masiv asupra valorii sale. Dar își va reveni vreodată ANC?

ANC a pierdut aproape 1000% din valoare la scurt timp după decuplarea UST

La un moment dat, moneda a scăzut de la maxime de 2,13 USD la 0,08 USD.

Drumul către recuperare va fi dificil, dar nu imposibil.

Sursa datelor: TradingView

Cum se va recupera Anchor Protocol (ANC)?

Va dura ceva timp până când ANC își va reveni. Această recuperare va depinde de două lucruri. În primul rând, viteza cu care este capabil lanțul Terra să rezolve colapsul LUNA va fi esențială. În al doilea rând, readucerea UST la nivelul său va avea un impact uriaș asupra ridicării ANC pe termen lung.

În plus, ANC a arătat deja că are ceea ce este necesar pentru a reveni. De exemplu, la scurt timp după ce UST a fost decuplat de la dolar, ANC s-a prăbușit literalmente. Părea că merge spre zero. Dar am observat o inversare instantanee, ANC reacționând cu aproape 1500% față de minimele sale. Acesta este un semn că investitorii sunt încă încrezători în protocol.

În pofida ascensiunii, valoarea totală blocată pe Anchor nu s-a îmbunătățit cu adevărat. După prăbușirea UST, TVL-ul lui Anchor a scăzut la 307 milioane de dolari. Înainte de aceasta, Anchor s-a clasat pe locul 4 în ceea ce privește TVL. Prăbușirea l-a împins pe locul 60. Nu am văzut nicio îmbunătățire în TVL. Acest lucru ar putea împiedica orice speranță de recuperare.

Ar trebui să cumpărați Anchor acum?

Există încă multe necunoscute în ceea ce privește Anchor Protocol. De exemplu, în pofida eforturilor comunității Terra de a apăra paritatea UST, stablecoin-ul a continuat să se năruie.

Problema nu pare a avea o rezolvare prea curând. Ca atare, evitați ANC deocamdată până când sunt anunțate evoluții ulterioare privind LUNA și UST.