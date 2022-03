Ascensiunea Bitcoin din ultimele zile a inclus o creștere la maxime de 48.075 USD, așa cum s-a observat luni în tranzacțiile pe parcursul zilei.

Creșterea a împins prețul BTC pe teritoriul pozitiv de la începutul anului, arătând în același timp o decuplare mai mare de piața de valori.

În cuvintele fondatorului Pomp Investments, Anthony Pompliano, „Bitcoinul nimicește acțiunile în acest an”, chiar dacă „ceața” care a învăluit piața la începutul anului începe să se disipească.

El observă că Bitcoin este în creștere în timp ce acțiunile sunt în scădere, acțiunea în lateral făcând loc unor noi câștiguri în BTC care au lăsat acțiunile într-un nor de praf.

„Vedem că Bitcoin înregistrează o mai bună performanță decât piața de acțiuni de la începutul anului, la fel cum a făcut-o anul trecut și la fel cum s-a întâmplat în aproximativ ultimul deceniu”, a spus antreprenorul.

Privind la S&P 500, vedem performanța sa până în prezent la -4,61%. Nasdaq Composite este cu 9,33% în scădere, în timp ce Dow Jones Industrial este -4,45% YTD. Bitcoin, pe de altă parte, este cu aproape 4% în creștere de la începutul anului, cu câștiguri în jur de 44% de la nivelul minim înregistrat până acum de 33.000 USD.

Pomp indică, de asemenea, indicele Fear & Greed și spune că a suferit o schimbare destul de mare în doar câteva zile. Există o mulțime de presiune pe partea de cumpărare, deoarece indicele „greed” atinge puțin peste 60. Duminică, valoarea a fost în jur de 49 (neutru) și a oscilat pe lângă 25 săptămâna trecută.

Creșterea la maxime de 48.000 USD demonstrează că Bitcoin rămâne regele chiar și atunci când există „sânge pe străzi”, a adăugat Pompliano.

El spune că Bitcoin continuă să arate că este „cel mai bun activ de siguranță”.

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

— Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022