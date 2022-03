Cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar va rămâne în istorie pentru cel puțin un eveniment neașteptat: Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock la ceremonie, după ce acesta din urmă a insultat-o pe Jada Pinkett Smith. Will Smith a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

Tokenul Will Smith Slap Token (Will Smith Inu) a apărut rapid. Se tranzacționează pe UniSwap și PancakeSwap.

Nu căutați mai departe de acest scurt articol pentru toate detaliile despre Will Smith Inu: ce este, merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Will Smith Inu acum.

Deoarece WSI este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra WSI folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra WSI chiar acum, urmați acești pași:

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv WSI.

Volumul de tranzacționare generat de Will Smith Inu a fost de aproape 3,7 milioane USD în mai puțin de 24 de ore. Tokenul este în continuare în creștere: conform Nomics, a câștigat 36,24% până acum astăzi.

Principalele canale media au informat că creatorul WSI a făcut aproximativ 33.000 USD în ether. După scăderea costurilor de configurare a contractului și de lichiditate, se ajunge la un profit net de 20.000 USD în câteva ore.

Datele OpenSea arată că o organizație nou înființată numită Will Smith Slap DAO a vândut NFT-uri în valoare de 13,3 ether în mai puțin de 24 de ore. La prețurile actuale, asta înseamnă peste 40.000 USD.

Analiștii de top răspund cu un „nu” colectiv și răsunător. WSI ar putea avea soarta Jetonului Squid de anul trecut. Este extrem de volatil și ca nou activ. Prezintă semne că se va trage cortina după el.

Deocamdată, nu există o predicție oficială de preț pentru token. Analiștii de criptomonede nu s-au angajat la nici un fel de prognoză. Datele Nomics arată că prețul actual este de 0,0000000113 USD.

