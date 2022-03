ApeCoin încetinește, ar putea fi sfârșitul? Unde puteți cumpăra ApeCoin

Este posibil să își fi încetinit creșterea, dar nu a dispărut complet. În plus, este în afara triunghiului ascendent și se apropie de 15 USD per APE.

Dacă doriți mai multe detalii despre ApeCoin și doriți să aflați cele mai bune locuri pentru a cumpăra ApeCoin, e bine că ați găsit articolul nostru.

ApeCoin este un token de guvernanță și utilitate ERC-20 ai cărui deținători sunt autoguvernați printr-un cadru care controlează DAO ApeCoin. Fundația APE gestionează propunerile asupra cărora sunt de acord.

Fundația a primit cadou un NFT unic de la Yuga Labs, care a creat faimoasa serie BAYC, împreună cu toate drepturile și privilegiile pentru aceasta. Din nou, membrii ApeCoin DAO sunt cei care decid cum să folosească această proprietate intelectuală.

Există 1 miliard de jetoane APE în circulație în total. Această rezervă este mintată dintr-o dată și fixată permanent.

Puțin sub o treime a fost pusă în circulație pe 17 martie a acestui an, ziua în care a fost lansat ApeCoin. Numărul acestora va crește treptat pe o perioadă de 48 de luni la intervale regulate.

ApeCoin poate merita cu siguranță să investiți dacă momentul este potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Crypto Academy văd ApeCoin tranzacționând în intervalul 50-60 USD până la sfârșitul acestui an. Ei prevăd că poate atinge un maxim istoric de 80 USD în 2022. Dacă predicția lor este corectă, este departe de a fi sfârșitul pentru APE!

