Prețul monedei ApeCoin (APE) a crescut cu 34,03% astăzi și se tranzacționa la aproximativ 16,50 USD în momentul scrierii.

În acest articol, ne vom concentra pe factorii care determină creșterea vertiginoasă a prețului ApeCoin.

Înainte de a analiza tendința ascendentă actuală, să explicăm mai întâi ce este ApeCoin.

ApeCoin este un token de utilitate și de guvernare ERC-20, utilizat în ecosistemul APE, inspirat de proiectul Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) pentru a stimula și a împuternici o comunitate descentralizată. APE este tokenul său nativ.

Să analizăm acum în detaliu factorii care determină tendința optimistă.

Unul dintre principalele motive care au făcut ca moneda să explodeze vertiginos sunt speculațiile cu privire la anunțul fondatorului său, Yuga Labs, despre viitorul metavers.

Pe 19 martie, Yuga Labs a lansat un teaser trailer numit Otherside pentru viitorul său metavers. Cu toate acestea, Yuga nu a dezvăluit toate detaliile despre proiect, dar există indicii că va fi un metavers care va integra mai multe NFT-uri și ApeCoin. În plus, Yuga a spus că mai multe detalii vor fi dezvăluite în aprilie.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Mai mult, Bored Ape Yacht Club va marca prima sa aniversare de la lansare pe 23 aprilie.

Un alt motiv pentru creșterea prețurilor este anunțul făcut de @renegademasterr, proprietarul Bored Ape, conform căruia Yuga intenționează să lanseze vânzările de terenuri pentru proiectul său în curând, ale căror prețuri vor fi stabilite în APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022