ApeCoin, tokenul creatorului BAYC Yuga Labs, își continuă ascensiunea. Coinbase face un film despre asta și, în urmă cu câteva zile, principalul operator de ATM-uri Bitcoin la nivelul industriei, Coin Cloud, a anunțat că APE va fi adăugat la nivelul întregii flote la Rețeaua Coin Cloud.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați ApeCoin, acest ghid este pentru dvs.

Deoarece APE este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra APE folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra APE chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv APE.

ApeCoin este un token de guvernanță și utilitate ERC-20 utilizat în cadrul ecosistemului APE pentru a capacita și a stimula o comunitate descentralizată în fruntea web3.

Deținătorii de ApeCoin se guvernează prin intermediul cadrului de guvernanță descentralizat care controlează DAO ApeCoin și votează modul în care ar trebui utilizat Fondul Ecosistemului ApeCoin DAO. Fundația APE administrează propunerile agreate de deținătorii de ApeCoin.

Deținătorii de tokenuri pot participa la ApeCoin DAO. APE este o monedă comună și deschisă care poate fi utilizată fără intermediari centralizați. 62% din totalul ApeCoin a fost alocat Fondului pentru Ecosistem, care va sprijini inițiativele conduse de comunitate, așa cum au votat membrii DAO ApeCoin.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedei, nu ar trebui să luați niciodată decizii care să vă afecteze finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Potrivit FX Street, trendul ascendent recent pregătește terenul pentru o nouă ascensiune care ar putea propulsa APE la un maxim istoric la 17,46 USD.

Pe de altă parte, o închidere pe trei ore în modelul lumânare sub 9,64 USD va crea un minim mai scăzut și va invalida scenariul optimist.

