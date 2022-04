Prețul în timp real al Astar astăzi este de 0,29 USD, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de 282,3 milioane USD. A pierdut mai mult de o zecime din valoarea sa astăzi.

Dacă doriți să știți ce este Astar, dacă vă poate oferi profituri bune dacă cumpărați dip și locurile de top pentru a cumpăra Astar, ați ajuns în locul potrivit.

Astar Network este un hub dApp pe Polkadot care acceptă Ethereum, WebAssembly și soluții de nivel 2 precum ZK Rollups. Astar își propune să fie o platformă de contract inteligent cu mai multe lanțuri, care va accepta mai multe blockchain-uri și mașini virtuale.

Polkadot Relay Chain nu acceptă contracte inteligente. De aceea, este important ca ecosistemul să aibă un paralanț care să permită acest suport pentru toți dezvoltatorii care doresc să construiască în ecosistemul Polkadot.

Astar își propune să ofere cea mai bună soluție pentru toți dezvoltatorii, susținând EVM și creând un paralanț în care contractele inteligente EVM și WASM pot coexista și comunica între ele.

Astar poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și să vă documentați pe piață înainte de a vă angaja. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

GOV Capital prezic că tokenul Astar ASTR va păstra acest nivel de preț în anul următor. Cu toate acestea, acesta nu va fi cazul peste 5 ani, când se estimează că 1 ASTR va fi tranzacționat la 1,2 USD.

Amazing news!! We are excited to announce a $22M fundraise with participation from @polychain, Dr. Gavin Wood, @AlamedaResearch, @AlchemyPlatform, @cryptocom, and other great investors.

We will create a multi-chain smart contract hub and Web3.0🚀https://t.co/sNgecVsslS

— Astar Network | WASM + EVM HUB on Polkadot (@AstarNetwork) January 28, 2022