Așteptați-vă la o contagiune cripto, criza FTX fiind departe de a se încheia

M-am cam săturat de cuvântul „contagiune”.

Cu toate acestea, se pare că cuvântul cu C vine din nou pentru spațiul activelor digitale. Până acum suntem familiarizați cu prăbușirea FTX, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume.

Dar este departe de a se fi terminat.

Deși prăbușirea de aici nu se compară cu infama spirală a morții de la UST și LUNA (pentru a-mi reîmprospăta PTSD-ul), acel scandal arată cât de departe pot ajunge tentaculele unei astfel de pierderi bruște de capital.

UST valora 18,6 miliarde de dolari, iar LUNA 29,7 miliarde de dolari în ajunul prăbușirii Terra în luna mai. În câteva zile, aceste cifre au ajuns la zero. FTX, pe de altă parte, se pare că se confruntă cu o gaură în bilanț de 8 miliarde de dolari.

Așadar, cifrele nu sunt la fel de comparabile, dar efectul de domino ar putea fi. Numeroase firme au fost prinse în prăbușirea Terra prin faptul că dețineau UST în bilanțurile lor, precum și prin faptul că erau supraexpuse la alte active crypto, toate acestea scăzând în urma scandalului.

Am văzut cum Celsius a intrat în faliment, datorând 4,7 miliarde de dolari la peste 100.000 de creditori. Voyager Digital, o altă firmă de împrumuturi crypto, a avut, de asemenea, peste 100.000 de creditori pe cap – deși pentru o sumă mai mică, de 1,3 miliarde de dolari.

Apoi a fost Three Arrows Capital, care datora 3,5 miliarde de dolari către 27 de companii diferite. Aș putea continua, dar ați prins ideea. Industria crypto a fost mult prea incestuoasă, cu companii care dețineau bucăți din alte companii, deși toate erau expuse la același risc sistemic.

Privind retrospectiv, totul seamănă cu o poveste de avertizare pentru gestionarea riscurilor și diversificare. Nu înțeleg cum de companiile cripto au crezut că este înțelept să își tranzacționeze propriile trezorerii, active și orice altă lichiditate pe care o aveau, pe aceeași clasă de active extrem de volatile la care afacerea lor era deja expusă.

Dar au făcut-o, iar efectul de domino a urmat.

Întrebarea care se pune acum este următoarea: cine este expus la FTX?

Sperăm că industria a învățat o lecție de la Terra și că, prin urmare, este mai prudentă de data aceasta. Pe de altă parte, reversul medaliei este că FTX părea să fie cât se poate de sigur: fondurile erau stocate acolo în monede stabile și fiat – nu doar în criptomonede foarte volatile.

La fel cum cei care au căzut victimă UST au crezut că este un activ stabil ancorat la 1 dolar, există și cei care au fost luați prin surprindere de FTX, lăsându-și pur și simplu fondurile la bursă denominate în monedă fiat.

Știm acum că Sam Bankman-Fried a avut alte idei, trimițând aceste fonduri la firma sa soră de tranzacționare Alameda Research, în urma unei serii de investiții proaste și a unor împrumuturi care au fost solicitate. În mod ironic, aceste împrumuturi au fost probabil apelate în urma prăbușirii LUNA, când investitorii speriați s-au mișcat pentru a-și scoate fondurile din cripto pe toate căile posibile.

Companiile încep deja să se clatine. BlockFi, încă un alt creditor cripto, a pus în pauză retragerile și a emis o declarație în care a subliniat că pagubele au fost grave.

„Avem o expunere semnificativă față de FTX și entitățile corporative asociate, care cuprinde obligații datorate nouă de Alameda, active deținute la FTX.com și sume neutilizate din linia noastră de credit cu FTX.US”, a declarat BlockFi.

Aceștia semnaseră un acord cu FTX în iulie pentru o linie de credit revolving de 400 de milioane de dolari. Este greu de văzut că își revin după ce au pus pauză la retrageri – ceea ce știm de acum că este sentința de moarte.

Banii merg de fapt dincolo de firmele cripto agresive. Sequoia Capital, SoftBank și Tiger Global, care sunt la fel de mari și plictisitori ca și investitorii tradiționali, au fost arși.

„Pe baza înțelegerii noastre actuale, ne reducem investiția la 0 dolari”, a declarat Sequoia într-o notă adresată LP-urilor. Cred că putem fi cu toții de acord că este o decizie corectă.

SoftBank ar fi pierdut 100 de milioane de dolari, în timp ce Tiger Global se pare că a pierdut 38 de milioane de dolari.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

— Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022