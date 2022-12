Auditorul pentru dovada de rezerve a Binance retrage raportul, ce înseamnă asta?

Woops.

„Auditul” Binance,

cu ghilimelele foarte bine intenționate acolo, nu mai există. Mazar’s firma de audit care a lucrat cu Binance pe dovada raportului de rezerve – care a fost ceea ce a fost menționată de Mazar’s, mai degrabă decât un audit – a eliminat raportul de pe site-ul său.

De asemenea, a anunțat că își va întrerupe activitatea cu toți clienții cripto. Pe lângă Binance, aceasta include și Crypto.com și KuCoin.

„Din păcate, acest lucru înseamnă că nu vom putea lucra cu Mazar’s pentru moment”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance.

Am scris pe larg despre eșecul care a fost inițiativa privind dovada rezervelor. Pe scurt, nu putea fi mai puțin de un audit, raportul aruncând mai multe întrebări decât răspunsuri.

Cel mai proeminent, a fost refuzul de a prezenta pasivele, CEO-ul Changpeng Zhao declarând pe Twitter că acest lucru a fost „mai greu” și că trebuie doar „să întrebe în jur” pentru a verifica dacă Binance nu datorează nimic nimănui.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022