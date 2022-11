Avalanche (AAVE) și Polkadot (DOT) își consolidează poziția, în timp ce presale-ul Metacade (MCADE) atrage interesul investitorilor

O poveste despre trei criptomonede – două vechi consacrate versus una nou-venită puternică care se luptă pentru dominație în domeniul proiectelor metavers. Monedele Avalanche (AAVE) și Palkadot (DOT) au cunoscut amândouă stabilitate în ultima vreme, deși stelele în ascensiune sunt cele care ne pot interesa cel mai mult. Ne vom uita cu atenție la token-ul de utilitate al Metacade, $MCADE, și vom afla ce se oferă înainte de viitoarea sa acțiune de presale.

AAVE – O platformă Blockchain și un token pentru a rivaliza cu Ethereum

AAVE este token-ul care aparține Avalanche , un sistem descentralizat de creditare în care utilizatorii joacă rolul de creditori sau deponenți. Tokenul AAVE este cel care facilitează toate tranzacțiile – acționând ca o criptomonedă de bază pentru platformă. În prezent, AAVE are o capitalizare de piață de 1 miliard USD și o ofertă circulantă de 14 miliarde AAVE.

Tokenul AAVE are, de asemenea, funcția de a permite drepturi de vot pe platforma Avalanche. Acesta este folosit de comunitatea Avalanche pentru a propune și a vota modificări privind platforma și orice decizii referitoare la protocolul Avalanche – similar cu alte proiecte de metavers. Fiecare monedă AAVE poartă drepturi de vot egale cu un vot în, și astfel, în esență, cu cât un utilizator deține mai multe token-uri, cu atât mai multă putere de vot are.

Din septembrie, am văzut cum prețurile s-au stabilizat după o perioadă volatilă în iulie și august. După maximele inițiale de aproximativ 114 USD, prețurile par să se fi stabilizat în jurul valorii de 75-76 de USD per token – deși rămâne de discutat dacă acest nivel minim poate dura. Având în vedere sentimentul actual de scădere, pare puțin probabil ca prețurile să crească din nou până la fostele lor maxime, dar numai timpul va decide.

DOT – Un protocol și un token de legătură util

În forma sa cea mai simplă, Polkadot este un protocol care permite blockchain-urilor fără legătură între ele să se conecteze într-un mod sigur, permițând transferul între ele. În trecut, astfel de transferuri necesită adesea o serie de etape intermediare (de obicei, brokeri), ceea ce creștea atât timpul de procesare, cât și taxele. Încercând să centralizeze procesul, Polkadot urmărește să reducă costurile generale ale acestor transferuri.

Tokenul Polkadot (DOT) are mai multe utilități, inclusiv ca instrument de guvernanță – astfel încât deținătorii să poată vota asupra evoluțiilor viitoare. Este, de asemenea, utilizat pentru mizare, ca și pentru a ajuta la facilitarea verificărilor în rețea. Tokenul DOT are, de asemenea, o funcție specializată – bonding, ceea ce este procesul de conectare și deconectare în cadrul rețelei lor. Bineînțeles, se poate argumenta că are o utilitate și ca oportunitate de investiție.

În prezent, are o capitalizare de piață de peste 6 miliarde de USD și există o ofertă în circulație de peste 1,1 miliarde de DOT. Deși prețurile nu sunt nici pe departe aproape de maximul său de piață din toate timpurile, acestea au rămas stabile de la începutul anului 2022. În prezent, Polkadot nu are planuri speciale de expansiune viitoare, bazându-se pe ideile comunității sale pentru a adăuga la un sistem care, în esență, și-a finalizat deja foaia de parcurs.

MCADE – Un token de utilitate pentru Metacade

Să aruncăm o privire asupra Metacade și a token-ului acestuia MCADE. Din ceea ce am descoperit, are un mare potențial de a deveni unul dintre cele mai interesante proiecte metavers pe care le-am văzut până acum. Un relativ nou-venit pe scenă, Metacade are câteva caracteristici noi care sunt la prima vedere interesante, dar, mai important, oferă o expansiune durabilă în viitor.

Numită comunitatea de jocuri metavers Web3 supremă – Metacade are în vedere un spațiu cu tematică arcade în care entuziaștii criptomonedelor, jucătorii și dezvoltatorii de jocuri pot interacționa liber. Platforma se concentrează pe schimbul de idei între utilizatorii săi, pe colaborarea la proiecte și, bineînțeles, pe jocuri. Un aspect deosebit de unic este planul de a găzdui pe platformă o serie de jocuri metavers.

Moneda aleasă pentru Metacade este token-ul MCADE, care are o serie de cazuri de utilitate pe platformă.

Există planuri ca acesta să fie folosit în suitele sale arcade Play to Earn și Pay to Play, intrarea și recompensele pentru turnee, finanțarea dezvoltării de jocuri aprobate de comunitate și, în viitor, plata potențială pentru oportunități de angajare legate de jocurile metavers.

Metacade intenționează, de asemenea, să folosească token-ul MCADE pentru miză – obținerea de venituri din verificarea tranzacțiilor din rețeaua sa, precum și pentru a oferi drepturi de vot comunității sale, cu planuri de a trece la o DAO ulterior, pe parcursul evoluției sale.

Ce face ca MCADE să fie bun pentru viitor?

Spre deosebire de Polkadot și Avalanche, MCADE este un token de utilitate pentru care cazurile de utilizare pot fi ușor extinse pe măsură ce Metacade implementează caracteristici în timp. Pe lângă aspectele unice asociate cu o sală de jocuri virtuală, cum ar fi titlurile multiple și dezvoltarea integrată a jocurilor, MCADE ar putea fi utilizat și pentru alte tranzacții pe platformă legate de publicitate sau chiar de comercializare.

Pe măsură ce sfera criptografică continuă să impună noi protocoale și servicii bazate pe tehnologia blockchain, devine din ce în ce mai important să se ia în considerare longevitatea proiectelor metavers, pe măsură ce acestea se maturizează. În timp ce token-urile disponibile pe platforme precum Avalanche și Polkadot sunt transformatoare, merită totuși să ne gândim dacă impactul pe care îl pot avea este sustenabil și ce efect poate avea acest lucru asupra lor ca investiții viabile.

O sustenabilitate puternică necesită niveluri profunde de inovare, motiv pentru care proiecte precum Metacade – care oferă o platformă bazată pe comunitate într-un sector cu o creștere puternică precum cel al jocurilor – sunt atât de interesante. Legând strâns tokenul MCADE de diversele caracteristici ale Metacade, există un nivel de sprijin inerent încorporat în designul său, care nu este disponibil în prezent pentru DOT sau AAVE. Vă recomandăm cu căldură să aruncați o privire la MCADE pentru a descoperi mai multe despre potențialul său excepțional.