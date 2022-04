Banca centrală cubaneză va autoriza furnizorii de active virtuale

Banca Centrală a Cubei (BCC) a anunțat că va oferi licențe furnizorilor de servicii de active virtuale din Cuba și internaționali, inclusiv organizații, persoane fizice sau persoane juridice. Această rezoluție în limba spaniolă a fost publicată și în Monitorul Oficial al Cubei.

Cu toate acestea, licențele autorizate vor fi valabile timp de un an, după care pot fi prelungite pentru al doilea an.

The Central Bank of Cuba, @BancoCentralCub, will issue licenses for virtual asset service providers, it announced Tuesday. @andresengler reportshttps://t.co/Eaxcuo7nlF

— CoinDesk (@CoinDesk) April 27, 2022