Bancor a câștigat în mod constant după o listare recentă pe eToro. La momentul redactării acestui articol, prețul său este de 2,30 USD, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de 21,4 milioane USD. Tokenul a adăugat aproape 4% la valoarea sa în ultimele 24 de ore.

Acest scurt articol vă oferă toate detaliile pentru a afla ce este Bancor, dacă merită cumpărat și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Bancor acum.

Cumpara astazi BNT cu Binance

Cumpara astazi BNT cu eToro

Bancor este descris ca singurul protocol de staking descentralizat care permite utilizatorilor să genereze venituri cu protecție completă împotriva pierderilor volatile și expunere la un singur token. A fost creat în 2017, făcându-l primul protocol DeFi din istorie.

Depozitele câștigă milioane în comisioane pe lună de la Bancor. Oferă până la 60% APR pe eter, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC și multe altele. Bancor este deținut de comunitatea sa ca Bancor DAO.

Tokenul BNT al ecosistemului permite comercianților să furnizeze lichiditate pentru pool-urile disponibile în rețea. Lichiditatea poate fi furnizată de oricine.

Furnizorii de lichiditate pot primi comisioane pentru tranzacțiile care trec prin orice grup la care au contribuit. Ei primesc jetoane de grup care reprezintă cota lor de taxe, lichiditate și recompense de minare în pool.

BNT-ul Bancor poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să cicitițitești cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și să vă documentați pe piață înainte de a vă asuma un angajament. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

CryptoNewsz sunt moderat optimiști în ceea ce privește Bancor. Potrivit acestora, maximul la care poate ajunge BNT anul acesta este de 3 dolari, cu condiția ca încrederea investitorilor să crească în continuare. În 2023, poate atinge un preț de 3,55 USD.

Având în vedere inovațiile tehnologice pe care Bancor le-a planificat în 2024, prețul său ar putea ajunge la 3,77 USD în acel an.

În 2025, inițiativele comunității Bancor care se concentrează pe comunicare, educație și inovații pot aduce prețul până la 3,70 USD. Analiștii consideră că acest lucru este minim. Prețul maxim pe care jetonul îl poate atinge este de 4,69 USD.

