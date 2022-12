Oh, Sam.

Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX căzut în dizgrație, a fost arestat luni de poliția din Bahamas, după ce SUA a depus o plângere penală împotriva sa. Bahamas a declarat că se așteaptă ca și SUA să solicite în curând extrădarea.

„Ca urmare a notificării primite și a materialelor furnizate împreună cu aceasta, s-a considerat oportun ca procurorul general să solicite arestarea lui SBF și să îl rețină în custodie, în conformitate cu legea națiunii noastre privind extrădarea”, se arată în declarația atribuită procurorului general Ryan Pinder.

Acuzațiile împotriva lui Bankman-Fried ar include fraudă electronică, conspirație pentru fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani. Acuzațiile i-ar putea aduce lui Bankman-Fried zeci de ani de închisoare. Ups.

Aceasta este o selecție ciudată de acuzații, care arată că Bankman-Fried chiar a făcut totul.

El trebuia să depună mărturie în fața Comisiei pentru servicii financiare a Camerei la ora 10:00 EST astăzi, în cadrul unei audieri privind prăbușirea FTX.

Nu mai este cazul, în schimb, Bankman-Fried va apărea în fața Curții de magistrați din Nassau, Bahamas.

Odată ce Bankman-Fried se va întoarce pe teritoriul american, un proces nu va avea loc prea curând. Aceasta este o crimă de o amploare istorică în nenumărate jurisdicții, iar cazul va dura mult timp.

SEC a formulat, de asemenea, acuzații separate potrivit cărora Bankman-Freid a fraudat investitorii.

Susținem că Sam Bankman-Fried a construit o casă de cărți de joc pe o fundație de înșelăciune, în timp ce le spunea investitorilor că este una dintre cele mai sigure clădiri din domeniul cripto”, a declarat președintele SEC, Gary Gensler. „Presupusa fraudă comisă de domnul Bankman-Fried este un semnal de alarmă pentru platformele criptografice că trebuie să se conformeze legilor noastre.”

Elefantul din cameră este ce se întâmplă cu CEO-ul Alameda, Caroline Ellison. Alameda este firma de tranzacționare fondată tot de Bankman-Fried și unde au fost trimise fondurile clienților de pe FTX pentru a susține pierderile mari de tranzacționare.

Se credea că Ellison se afla în Hong Kong în momentul arestării, dar este posibil ca ea să fi fost văzută la o cafenea din Manhattan, ceea ce înseamnă că se află deja pe teritoriul SUA.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022