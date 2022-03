Basic Attention Token ar putea testa 1 USD pe termen scurt

Pe lângă impulsul optimist pe piața extinsă, fundamentele BAT sunt solide.

Basic Attention Token își ia avânt, iar volumele de cumpărare sunt în creștere.

BAT este una dintre cele mai puternice criptomonede de pe piață, un factor care îi favorizează șansele de a susține actualul tur de forță.

BAT alimentează brave browserul, iar confidențialitatea fiind în centrul atenției pe internet, adoptarea Brave Browser este în creștere.

Basic Attention Token ( BAT ) este unul dintre cripto-urile cu caz real de utilizare. Este printre puținele pe care chiar și un profan poate înțelege ce înseamnă și cum funcționează dintr-o privire rapidă. Este un aspect foarte important, deoarece înseamnă că, ținând cont de faptul că adoptarea cripto este pe o traiectorie de creștere, astfel de cripto-uri vor atrage cele mai multe volume odată ce piețele se pozitivează din nou.

Basic Attention Token este tokenul care rulează ecosistemul Brave Browser. Brave este un browser axat pe confidențialitate care își folosește vitezele mari de căutare ca argument de vânzare. Spre deosebire de alte browsere care fac bani din vânzarea datelor utilizatorilor, agenții de publicitate acordă atenției utilizatorilor atunci când folosesc Brave. Oricine își ia timp să vizualizeze reclame în Brave Browser este plătit în tokenuri BAT.

În esență, cu cât mai mulți oameni folosesc Brave, cu atât se folosesc mai multe tokenuri BAT, ceea ce reprezintă un plus în ceea ce privește cererea și creșterea valorii pe termen lung. Cea mai bună parte este că adoptarea Brave Browser este pe o traiectorie de creștere. Până acum, peste 4 milioane de oameni folosesc Brave, iar numărul este în creștere. Acest lucru are mult de-a face cu caracteristicile sale de confidențialitate. Confidențialitatea devine din ce în ce mai mult o problemă pentru mulți oameni, ceea ce înseamnă că BAT are mult spațiu de creștere, mai ales dacă piețele se pozitivează din nou.

Basic Attention Token prinde avânt după săptămâni de consolidare.

Sursa: TradingView

În ultimele două săptămâni, BAT s-a consolidat între 0,635 USD și 0,755 USD. Cu toate acestea, în ultimele 24 de ore, BAT a ieșit din acest interval și cu volume mari. Dacă piața menține impulsul actual ascendent, BAT ar putea depăși cu ușurință pragul de 1 USD pe termen scurt.

Rezumat

BAT prinde avânt, o mișcare ce a generat o evoluție pozitivă pe piața extinsă. Cu toate acestea, în timp ce mișcarea actuală a prețurilor este în principal speculativă, BAT dispune de elementele fundamentale pentru a susține un tur de forță și pentru a realiza noi maxime pe termen lung.