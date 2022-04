Intrarea lui Shiba Inu în spațiul Metaverse schimbă totul

Numărul adepților Dogecoin este în creștere, ceea ce o face o monedă meme cu potențial ridicat în 2022.

Shiba Inu intră în Metaverse, o piață cheie în creștere pe viitor.

Intrarea lui Shiba Inu în spațiul Metaverse îi oferă perspective mai bune decât DOGE.

Dogecoin DOGE/USD a fost prima monedă meme care a intrat în spațiul criptomonedelor în urmă cu aproape un deceniu. Deși a avut o comunitate puternică în jurul său de-a lungul anilor, soarta Dogecoin s-a schimbat în bine abia în 2020, după ce Elon Musk a început să o promoveze. În timp ce Dogecoin a atins apogeul în mai 2021 și nu și-a retestat maximele din toate timpurile, în principiu, este din ce în ce mai bine. Pentru context, Dogecoin a mers ani de zile fără o echipă de dezvoltatori. Echipa a revenit în 2021 și continuă să îmbunătățească codul.

În același timp, Elon Musk își continuă sprijinul neclintit pentru Dogecoin. La sfârșitul anului 2021, Musk a anunțat că Tesla va accepta Dogecoin pentru unele dintre produsele sale. Multe alte nume mari, cum ar fi Dallas Mavericks, acceptă acum plăți Dogecoin. Toate acestea indică o îmbunătățire a fundamentelor Dogecoin și nivelurile la care ar putea ajunge prețul în viitor.

La rândul său, Shiba Inu SHIB/USD este cea mai performantă monedă meme de până acum. De fapt, se poate susține că este cel mai performant activ din toate timpurile dacă luăm în considerare perioada de timp. În mai puțin de un an, 2020/21, Shiba Inu a oferit investitorilor un ROI de 48.000.000%. Din noiembrie 2021, prețul Shiba Inu a stagnat, dar fundamentele au devenit mai puternice.

De exemplu, Shiba Inu are acum un schimb descentralizat numit Shibaswap. Shiba Inu lucrează, de asemenea, la un Metaverse, iar 1 milion de loturi de teren au fost deja lansate, cu o valoare cuprinsă între 0,1 și 0,2 ETH. Toate aceste evoluții din jurul Shiba Inu ar putea face ca valoarea sa să crească în viitor.

De ce SHIB are avantaj față de DOGE

În timp ce atât Dogecoin, cât și Shiba Inu au perspective bune în 2022, nu există nicio îndoială că SHIB are un avantaj. Potențialul lui Shiba Inu este legat de incursiunile sale în Metavers. Metaverse este o zonă foarte importantă și are potențialul de a valora trilioane de dolari în următorul deceniu. Pentru o criptomonedă precum Shiba Inu care are deja parte de o bună reclamă, Metaverse ar putea fi un catalizator pentru creșterea exponențială atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Rezumat

Atât Dogecoin, cât și Shiba Inu sunt monede meme cu potențial ridicat pentru 2022. Cu toate acestea, datorită incursiunilor sale în Metaverse, Shiba Inu are avantaj față de Dogecoin în ceea ce privește potențialul pentru câștiguri exponențiale.