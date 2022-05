Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, a anunțat reluarea tranzacționării spot pentru perechile Terra (LUNA) și TerraUSD (UST).

Exchange-ul cripto a suspendat tranzacționarea în LUNA/BUSD și UST/BUSD în urma colapsului Terra. Dar pe baza unui semn că piața ar putea vedea încă o revenire a stablecoin-ului UST și LUNA care este în prezent „îngropată”, Binance permite tranzacționarea.

Exchange-ul a scris într-o notificare către utilizatorii săi că decizia vine în urma mișcării validatorilor blockchain Terra de a „relua producția de blocuri, dezactiva schimburile în lanț și închide canalele IBC”.

„Binance va relua tranzacționarea spot pentru următoarele perechi de tranzacționare la ora 14:00 UTC, 13 mai 2022. LUNA/BUSD și UST/BUSD.”

— Binance (@binance) May 13, 2022