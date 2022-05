CEO-ul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, spune că criptomoneda principală este pregătită să sprijine Terraform Labs și renașterea comunității sale din „cenuşă”. Cu toate acestea, el se așteaptă ca echipa din spatele tokenurilor LUNA și UST să ofere mai multă transparență și responsabilitate.

Prăbușirea LUNA și UST săptămâna trecută a făcut valuri și a atras multă atenție din partea comunității cripto și nu numai. Printre aceste reacții s-au numărat „neadevăruri care circulă în cripto twitter”, cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

