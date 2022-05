Piața extinsă a criptomonedelor a avut performanțe slabe în ultimele săptămâni.

Piața cripto a fost într-o tendință descendentă în ultimele zile. De la începutul săptămânii, piața a pierdut peste 400 de miliarde de dolari.

Până în prezent, piața cripto a pierdut mai mult de 16% din valoare, iar capitalizarea totală a pieței este acum de peste 1,1 trilioane de dolari. Piața criptomonedelor și-a pierdut mai mult de 50% din valoare de când a atins un total de 3 trilioane de dolari în noiembrie 2021.

Bitcoin rămâne criptomoneda numărul unu după capitalizarea pieței. Cu o capitalizare de piață de peste 500 de miliarde de dolari, Bitcoin a pierdut mai mult de 50% din valoarea sa în ultimele șase luni.

La momentul scrierii, Bitcoin se tranzacționa la 28.415 USD per monedă, în scădere cu peste 11% în ultimele 24 de ore. Bitcoin a pierdut peste 50% din valoarea sa de când a atins un maxim istoric de 69.000 USD în noiembrie 2021.

Niveluri cheie de urmărit

Graficul pe 4 ore BTC/USD este negativ, Bitcoin înregistrând performanțe slabe în ultimele săptămâni. Indicatorii tehnici arată că Bitcoin este în prezent într-o tendință negativă.

Linia MACD este sub zona neutră, indicând un impuls descendent. Indicele de putere relativă pe 14 zile de 26 arată că Bitcoin este în prezent supravândut.

Dacă impulsul descendent continuă, Bitcoin ar putea scădea sub primul nivel major de suport la 26.762 USD înainte de sfârșitul zilei. În cazul unei perioade negative prelungite, Bitcoin va tranzacționa sub nivelul de 25.000 USD pentru prima dată în aproape un an.

Cu toate acestea, dacă bulls recâștigă controlul asupra pieței, Bitcoin ar putea retesta din nou nivelul de rezistență de 30.000 USD în curând. Nivelul de rezistență la 33.000 USD ar trebui să plafoneze o nouă mișcare ascendentă pe termen scurt.