Mulți consideră Bitcoin ca fiind o rețea de plăți, dar Sam Bankman-Fried nu crede acest lucru.

CEO-ul exchange-ului de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, a declarat pentru Financial Times că nu crede că Bitcoin are viitor ca rețea de plăți.

Potrivit CEO-ului FTX, ineficiența și costurile ridicate de mediu ale Bitcoin îl fac să nu fie ideal să servească drept rețea de plăți. El a declarat:

„Rețeaua Bitcoin nu este o rețea de plăți și nu este o rețea de scalare.”

Bankman-Fried a subliniat că sistemul proof of work de validare a tranzacțiilor blockchain, care sta la baza Bitcoin, nu are ceea ce este necesar pentru a obține scalabilitate.

Prin urmare, nu poate face față milioanelor de tranzacții care ar fi necesare pentru a face din criptotoken un mijloc eficient de plată. El a adăugat că:

„Lucrurile cu care faceți milioane de tranzacții pe secundă trebuie să fie extrem de eficiente și ușoare și să aibă un cost energetic mai mic. Rețelele proof-of-stake sunt astfel.”

Comentariile lui Bankman-Fried au venit după o săptămână foarte grea pentru piața extinsă a criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub nivelul de 30.000 USD pentru prima dată în acest an și continuă să tranzacționeze sub acest prag.

Criza Terra a dus la pierderea pe piața criptomonedelor a peste 300 de miliarde de dolari în decurs de câteva zile.

Piața criptomonedelor nu a început încă o redresare puternică, capitalizarea totală a pieței rămânând sub 1,3 trilioane de dolari.

Bitcoin a fost criticat în ultimele luni pentru utilizarea masivă a energiei. Sam Bankman-Fried este, de asemenea, precaut față de utilizarea energiei Bitcoin și consideră că acesta este unul dintre lucrurile care împiedică rețeaua. El a spus:

„Trebuie să fie cazul să nu mărim acest lucru până la punctul în care în cele din urmă cheltuim de 100 de ori mai mult decât în prezent pentru costurile energetice pentru minerit.”

În ciuda criticilor sale, Bankman-Fried a spus că Bitcoin are încă locul ei pe piața criptomonedelor. El a concluzionat că:

„Nu cred că asta înseamnă că Bitcoin trebuie să dispară. Tokenul poate avea în continuare un viitor ca activ, marfă și mijloc de tezaurizare similar cu aurul.”