BlockFi în faliment, ce a mers prost?

Încă unul cade la pământ.

Într-o mișcare pe care absolut toată lumea a văzut-o venind, BlockFi a depus luni cererea de faliment.

Dosarele depuse în instanță de creditorul cripto în dificultate arată că are peste 100.000 de creditori și acuză o „expunere semnificativă” la exchange-ul insolvabil FTX. Este încă un alt semn întunecat pe cartea de copiere a cripto, care rămâne rapid fără spațiu.

BlockFi a suspendat retragerile ca urmare a prăbușirii FTX în urmă cu aproape trei săptămâni. După cum vă vor spune investitorii de la Celsius, Voyager Digital și atâtea alte platforme, aceasta este, în general, picătura finală. Este greu să câștigi încrederea clienților atunci când, știți, nu-i lași să își scoată banii.

Și astfel, depunerea din această săptămână nu este o surpriză. BlockFi a susținut că a avut speranțe de revenire. A dezvăluit că are în mână 257 de milioane de dolari în numerar, ceea ce, potrivit acesteia, este suficient pentru a trece prin procedura de faliment, permițându-i să evite finanțarea de tip debitor-in-posesie.

Spuneți-mi că sunt cinic, dar nu văd cum își va reveni firma din această situație. Consilierul BlockFi, Mark Renzi, a susținut că BlockFi este „bine poziționată pentru a merge mai departe, în ciuda faptului că 2022 a fost un an teribil în mod unic pentru industria criptomonedelor”.

Hmmm. Dacă asta înseamnă „bine poziționat”, atunci trebuie să reiau cursurile de engleză. După cum am spus, nu văd cum clienții vor mai avea vreodată încredere în BlockFi cu fondurile lor. Ca să nu mai vorbim de gaura aia mare și evidentă din bilanțul lor și de faptul că au cerut literalmente falimentul.

BlockFi a dat în judecată și FTX pentru a pune sechestru pe acțiunile Robinhood pe care creditorul susține că Sam Bankman-Fried le-a pus drept garanție pentru împrumuturile pe care acum nu le-a mai plătit. Bankman-Fried a cumpărat 7,6% din acțiunile Robinhood la începutul acestui an.

Problemele juridice suplimentare – în afară de cererea de faliment, ca să fie clar – subliniază pur și simplu cât de dezordonată și incestuoasă este toată această afacere. Așa cum am scris atunci când am disecat ce urmează pentru cripto, Bankman-Fried a avut mâinile în multe oale, iar procesul de descâlcire a acestui dezastru nu va fi distractiv.

O mare parte se leagă de colapsul Luna de la începutul acestui an, care se presupune că a fost momentul în care firma de tranzacționare soră a FTX, Alameda, a fost solicitată pentru o mulțime de împrumuturi, fiind ea însăși prinsă în contagiune. FTX a trimis activele clienților de la bursă, cu tokenul FTT, acum defunct, gajat ca garanție. Același jeton pe care FTX l-a creat, adică.

BlockFi a avut propriile sale probleme în mijlocul acestei situații, desigur. Au fost nevoiți să semneze un acord cu FTX pentru o facilitate de credit de 400 de milioane de dolari (v-am spus eu – incestuos!) pentru a-și putea ține ușile deschise. De asemenea, acordul a oferit FTX dreptul de a achiziționa BlockFi în orice moment până în iulie 2023.

În mod ironic, același cavaler alb – Sam Bankman-Fried – este cel care declanșează acum ultimul lot de contagiune, după ce a spus că este exact ceea ce a încercat să contracareze cu toate salvările sale de la începutul acestui an. Și de data aceasta, BlockFi a căzut.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022