BNB Chain a ars cu succes peste 1,8 milioane de tokenuri BNB într-o tranzacție finalizată pe 19 aprilie 2022.

Conform datelor din Binance Explorer, tranzacția a ars 1.830.382,48 BNB. Valoarea de piață a tokenurilor la momentul arderii era de peste 772 de milioane de dolari.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a confirmat anterior eliminarea celor peste 1,8 milioane BNB. El a recunoscut, de asemenea, arderea reușită, afirmând că această activitate face parte din cartea albă a BNB.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022