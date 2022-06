Cake DeFi neagă orice legătură cu contaminarea Celsius

Comunicatul de presă de la Cake DeFi a fost o lectură interesantă ieri și una care m-a pus pe gânduri. Emis în urma colapsului Celsius, platforma de cripto-creditare care a suspendat retragerile și poate fi sau nu cu totul insolvabilă, comunicatul de la Cake DeFi a venit într-un moment de haos complet și total pe piețe, declanșat de un scurt dar incriminatoriu tweet de la Celsius, prezentat mai jos.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022