California legalizează donațiile politice în cripto, pe măsură ce companiile crypto își măresc cheltuielile politice

FTX au mâinile în multe oale. Acest lucru se extinde și în politică.

„Rămâi destul de repede fără modalități cu adevărat eficiente de a te face mai fericit prin cheltuirea banilor”, a declarat în trecut directorul executiv al FTX, Sam Bankman-Fried. „Nu vreau un iaht”.

Poate că Bankman-Freid nu vrea jucării luxoase, dar vrea să influențeze lumea, iar acest lucru s-a manifestat parțial printr-o serie de donații politice. Niciunul mai proeminent decât Joe Biden, actualul președinte primind 5,2 milioane de dolari de la Bankman-Fried în timpul campaniei prezidențiale din 2020.

În total, până în prezent, el a donat peste 21 de milioane de dolari din banii săi către diverși candidați democrați și PAC-uri aliniate cu democrații.

În ceea ce privește alegerile din 2024? Bankman-Fried spune că ar putea cheltui până la 1 miliard de dolari, în funcție de candidați (nu de partid), pragul minim fiind probabil „la nord de 100 de milioane de dolari”.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022