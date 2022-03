Proprietarul Restaurantului Tahinis, Aly Hamam, a împărtășit un „secret” cu politicientii canadieni în timpul sesiunii de consultări prebugetare a Comitetului permanent pentru finanțe .

Politicianul canadian și candidat la conducere din partea Partidului Conservator Pierre Poilievre a plătit pentru masa servită la Tahinis Restaurants folosind Bitcoin (BTC).

Știrea apare după un tweet anterior din partea politicianului cu privire la planul acestuia de a cumpăra o shawarma cu BTC după ce l-a cunoscut pe proprietarul unei afaceri care a reușit să fie mai isteț decât guvernul și a învins inflația.

Poilievre, care vrea să devină următorul prim-ministru canadian, ar putea ajuta companiile canadiene să facă exact asta. Și a spus asta într-un tweet postat luni, care se aliniază și cu celălalt plan mare al său – de a reda oamenilor „libertatea” lor și de a face Canada „capitala blockchain” a lumii.

Conservative leadership candidate @PierrePoilievre buys chicken shawarma from @TheRealTahinis using bitcoin Lightning Network. Transaction cost was one satoshi, which the consumer covers. This was the first bitcoin purchase at Tahini’s. pic.twitter.com/T5hVlY4fy0

— Andrew Lawton (@AndrewLawton) March 28, 2022