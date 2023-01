Ce înseamnă concedierile la Crypto.com? Iarna crypto continuă

Crypto.com a devenit cea mai recentă companie crypto care și-a concediat angajații, anunțând că își reduce cu 20% din forța de muncă. CEO-ul Chirs Marszalek a citat „condițiile de piață și evenimentele recente din industrie” pentru reducerea de personal, în conformitate cu ceea ce au acuzat alți CEO de cripto, în timp ce piața bear continuă să facă victime.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023