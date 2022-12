Noiembrie. Nu e bine pe piețele crypto.

Dar, pe măsură ce întoarcem pagina în decembrie, cum arată viitorul?

Să începem cu începutul. Prăbușirea FTX a arătat lumii cât de opace sunt aceste companii centralizate. Realitatea este că este aproape imposibil pentru clientul mediu să știe ce se întâmplă în spatele scenei.

Sam Bankman-Fried (SBF) a apărut pe coperțile revistei Forbes, a vorbit în fața Congresului SUA și a fost al doilea cel mai mare donator al președintelui Joe Biden în timpul campaniei sale din 2020. Dacă SBF poate cădea, cine este în siguranță?

Clienții au reacționat retrăgându-și bitcoinii de pe burse. Am făcut un grafic cu fluxurile nete de bitcoini către și dinspre burse de când FTX a făcut implozie mai jos. Modelul este destul de evident.

Am analizat anterior această reacție în detaliu în săptămâna care a urmat imploziei.

Reacția, condusă în principal de directorul general al Binance, Changpeng Zhao – cel cu o altă poreclă de acronim, CZ – a fost de a instila dovada rezervelor pe lanț. Pentru că, în mod ironic, blockchain-ul trebuia să fie perfect plasat pentru a rezolva toate acestea.

I-am transmis pe Twitter acest lucru lui CZ în momentul în care debaclul începea să se desfășoare. Pentru mine, pe lângă faptul că este dureros de ironic, este atât frustrant cât și trist.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022