Criptomonedele au reprezentat în ultima vreme una dintre cele mai bune opțiuni de investiții în rândul activelor cu performanță bună. De exemplu, în timp ce indicele S&P 500 a crescut cu aproximativ 90% în ultimii cinci ani, Bitcoin a crescut cu peste 3.400% în aceeași perioadă. Alte monede s-au descurcat și mai bine. În acest articol, ne vom uita la cele mai bune criptomonede în care ar trebui să investească începătorii.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin este cea mai cunoscută criptomonedă la nivel global. A fost prima monedă lansată vreodată, iar capitalizarea sa totală de piață a crescut la peste 800 de miliarde de dolari. BTC este o criptomonedă bună pentru începători datorită volumului de material disponibil cu privire la aceasta.

Cel mai important, BTC este de obicei motorul principal pentru alte monede digitale. Ele tind să crească atunci când Bitcoin crește și invers. În plus, Bitcoin este disponibil pe majoritatea burselor și brokerilor online. De asemenea, a avut mult succes de-a lungul anilor, prețul său crescând de la mai puțin de 1 USD la un vârf de aproape 70.000 USD.

Ethereum (ETH)

Ethereum este un gigant în industria blockchain. Este o platformă de a doua generație cu caracteristici smart contract. Aceste instrumente permit crearea de alte aplicații descentralizate (dApps). Astăzi, 80% din toate proiectele blockchain au fost construite folosind platforma Ethereum.

De exemplu, în DeFi, platformele populare precum AAVE, Curve, Maker și Compound au fost toate construite folosind Ethereum. În mod similar, în industria tokenurilor nonfungibile (NFT), Ethereum a fost folosit pentru a construi platforme populare precum OpenSea și Axie Infinity. Același lucru este valabil și în metavers, unde a fost folosit pentru a construi Decentraland.

Toate acestea s-au întâmplat într-un moment în care Ethereum se confruntă cu o concurență puternică din partea Solana, Avalanche și Terra. Pe măsură ce trece la o rețea de tip proof-of-stake, există posibilitatea ca cererea să continue să crească.

Terra (LUNA)

Terra este o altă criptomonedă în care să investească începătorii. Este construit folosind SDK-ul Cosmos și a fost folosit în mai multe moduri. De exemplu, dezvoltatorii au folosit Terra pentru a construi unele dintre cele mai mari aplicații DeFi, cum ar fi Lido, Astroport și Anchor Protocol.

În același timp, Terra a fost folosită pentru a construi unele dintre cele mai bune monede stabile din lume, cum ar fi Terra USD, care are o valoare de piață de 16 miliarde de dolari. În Coreea de Sud, Terra a fost folosită pentru a construi Chai, o companie lider de transfer de bani. Prin urmare, Terra va continua să crească în următorii câțiva ani.

Cosmos (ATOM)

Cosmos este o platformă care joacă un rol important în industria blockchain. Scopul său principal este de a utiliza protocolul Inter-Blockchain Communication (IBC) pentru a promova comunicarea între criptomonede. Vine ca o soluție la lipsa de comunicare între majoritatea criptomonedelor.

Cosmos are, de asemenea, un SDK care a fost folosit pentru a construi proiecte blockchain populare precum Terra, ThorChain și Osmosis. În plus, are o participație semnificativă în Gravity DEX, care urmează să devină independentă în curând. Prin urmare, există probabilitatea ca Cosmos să continue să crească în următoarele decenii. Acest lucru o face o criptomonedă bună de cumpărat printre începători.

Chainlink (LINK)

Chainlink este o criptomonedă unică, bună atât pentru începători, cât și pentru traderii experimentați. Este un proiect blockchain în industria smart oracle. Rolul său este de a face blockchain-ul să funcționeze, permițând dezvoltatorilor să conecteze datele off-chain la platformele on-chain.

Drept urmare, activitatea sa este foarte importantă, pentru că majoritatea dezvoltatorilor vor folosi întotdeauna serviciul său. Chainlink a devenit, de asemenea, un jucător de top în generatorul de numere aleatorii verificabile (VRF). VRF ajută la promovarea securității pentru platformele blockchain. Prin urmare, Chainlink este o criptomonedă bună pentru începători, datorită rolului său important în industrie.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin este o altă criptomonedă recomandată începătorilor. Este o monedă al cărei scop este similar cu Bitcoin prin faptul că îi ajută pe oameni să trimită bani. Deși DOGE a fost lansat ca o glumă, rolul său a devenit parte integrantă în industrie.

Popularitatea sa i se datorează lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume care a promovat-o. Multe persoane folosesc acum Dogecoin pentru a face unele tranzacții și chiar pentru a plăti bacșișuri la hotel.

Dogecoin este o criptomonedă bună pentru începători datorită prețului său ieftin și a faptului că are mult spațiu de creștere. Un singur DOGE costă 0,144 USD, ceea ce înseamnă că, cu doar 100 USD, se pot cumpăra 694 de monede.

Cardano (ADA)

Cardano este o binecunoscută criptomonedă considerată pe scară largă ca o alternativă bună la Ethereum. Este o platformă proof-of-stake care speră să devină locul implicit pentru dezvoltatori pentru a-și construi aplicațiile descentralizate. În timp ce Cardano a fost fondată în 2016, caracteristicile sale de smart contract au venit abia în 2021. În ultimele luni, numărul dezvoltatorilor care folosesc rețeaua a crescut și există posibilitatea ca această tendință să continue. Acest lucru o face o achiziție bună pentru începători.

Cronos (CRO)

Cronos este un proiect blockchain relativ nou, care încearcă să devină favorit în rândul dezvoltatorilor. Mainnet-ul său beta a fost lansat în noiembrie 2021 și în câteva luni, volumul de activitate a crescut. Potrivit DeFi Llama, rețeaua are o valoare totală blocată de peste 4 miliarde de dolari. Este o cifră considerabilă, având în vedere că acum este cea mai mare platformă din industria sa. Prin urmare, Cronos este o investiție bună datorită creșterii sale puternice.

Filecoin (FIL)

Filecoin este o platformă web3 care încearcă să perturbe industria stocării fișierelor. Utilizează descentralizarea pentru a le permite oamenilor și companiilor să își îmbunătățească nevoile de stocare. Folosește oameni din întreaga lume pentru a-și oferi spațiul de stocare gratuit. Apoi îi recompensează cu jetonul FIL, care este evaluat acum la peste 4 miliarde de dolari. Filecoin este o criptomonedă foarte bună pentru începători datorită provocării din lumea reală pe care o rezolvă.

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol este o importantă platformă DeFi construită folosind tehnologia Terra. Le permite oamenilor să depună garanții și apoi să ia împrumuturi. De asemenea, le permite oamenilor să facă bani furnizând lichidități. În câteva luni, Anchor are active de peste 18 miliarde de dolari, iar cifra este în creștere. ANC este folosită în mare parte pentru guvernanță și există probabilitatea ca aceasta să continue să crească.