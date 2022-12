Cele mai bune criptomonede de cumpărat chiar acum, la prețuri mici, în decembrie 2022

Toată lumea își pune aceste întrebări privind domeniul criptomonedelor, la începutul lui decembrie 2022. Piața în scădere a Bitcoin a ajuns la final? O să se dezghețe „iarna cripto”? Dacă da, în arhipelagul criptografic din Puerto Rico se va cânta din toți rărunchii „Feliz Navidad” anul acesta! După părerea noastră, traderii care achiziționează ceva de pe această listă a celor mai bune criptomonede de cumpărat chiar acum vor avea un An Nou fericit dacă le păstrează.

În ultimele cinci luni consecutive, spațiul de tranzacționare Bitcoin (BTC) a fost ciudat de liniștit – din iunie până în octombrie. Obișnuita volatilitate agresivă a prețului bitcoin de pe bursele criptografice a făcut loc celei mai lungi perioade de tranzacționare într-un interval de preț foarte îngust din 2020 încoace. Aceasta după ce vara a început cu o cădere masivă ce a urmat celui mai ridicat preț din toate timpurile (ATH) de 68.000 USD, atins în decembrie 2021.

Seamănă puțin cu liniștea deplină dinaintea furtunii.

Cum îi merge Bitcoin-ului îi merge și restului pieței altcoin în creștere – ca și multelor project nou-născute. ( Abia aștept să vă spun despre unul dintre ele pe această listă a celor mai bune criptomonede de cumpărat la prețuri mici în decembrie. Are un potențial exploziv pentru 2023!) Suporterii Bitcoin și observatorii pieței criptografice sunt nerăbdători să vadă dacă cea mai veche și dominantă criptomonedă, după capitalizarea de piață, își va reveni, va scădea din nou sau va continua să își extindă seria de evenimente în zona de 20.000 USD.

Deși lumea criptomonedelor pare foarte tăcută în prezent, toată această liniște pare foarte forțată când există atât de multă activitate în domeniul dezvoltării și punerii pe piață a produselor bazate pe funcționalitățile și beneficiile blockchain. În opinia autorului, e acel calm absolut dinaintea furtunii, iar până la finalul acestui raport cel mai probabil vei fi și tu de acord, pe baza informațiilor și ideilor prezentate.

Majoritatea monedelor Bitcoin (BTC) sunt în continuare deținute pe profit, în ciuda scăderii prețului cu 65% într-un an.

Deși criptomonedele au scăzut cu 60 până la 90- 99% de la vârful ultimei bule a pieței criptografice de acum aproape 12 luni, iar prețurile par bătute în cuie, sectorul nu este într-o situație chiar așa de proastă pe cât pare. Nu și atunci când analizezi mai îndeaproape informațiile pentru a te gândi la ce se întâmplă la un nivel mai profund decât prețul zilnic de la bursă.

Doar un pic mai mult de jumătate din tot bitcoin-ul existent, de exemplu este deținut în prezent cu profit nerealizat în ciuda faptului că prețul bitcoin (BTC) a scăzut cu 65% într-un an de zile, la 27 oct. 2022. Piețele criptografice au mai trecut prin așa ceva – și nu doar o dată.

Este similar cu momentul în care prețul BTC s-a prăbușit de la 17.000 USD la 3.000 USD. În acel moment, 86% dintre persoanele care l-au deținut la 17.000 USD nu l-au vândut niciodată . Cei care au vândut în timpul nebuniei de sfârșit de an au dus-o chiar bine. Cei care dețin în continuare Bitcoin în oct. 2022 și-l pot vinde pentru 20.000 USD, dacă vor, o duc bine. Iar pentru cei care au investit primii în ea, criptomoneda funcționează exact cum i s-a făcut reclamă – protejându-i de inflație.

Perspectivele pentru decembrie și T4 2022 privind piețele criptografice

Deci cum ar fi să cumperi criptomonede în decembrie? Destul de ieftin. Prețurile criptomonedelor au scăzut cu 50%, 75%, 90% și chiar cu 95% față de cele mai ridicate prețuri anterioare. Deși prețurile au capitulat și s-au stabilizat tot anul după ultima tendință majoră de creștere, restul lumii s-a ocupat mai serios ca niciodată de adoptarea și utilizarea criptomonedelor.

Evident, nu sunt contabilul familiei tale sau vreun consultant financiar profesionist. Și chiar dacă eram, nu sunt ghicitor sau cititor în stele. Nu am toate informațiile sau toate răspunsurile și nu știu sigur exact care va fi prețul oricărei criptomonede la vreun moment dat în viitor. Deci niciuna dintre opiniile mele din acest articol nu trebuie luată ca promisiune sau garanție.

Voi trece, totuși, în revistă unele dintre cele mai bune argumente ale traderilor care înclină atât către tendința de creștere cât și către tendința de scădere a pieței pentru viitorul industriei criptografice de-a lungul anului și deceniului care urmează. Și voi oferi și surse care documentează realitățile și datele care susțin aceste opinii. Tot ce-ți cer este să nu iei chiar de bun orice spune cineva, să analizezi și tu situația, să faci propriile cercetări și să continui să citești și să înveți despre criptomonede.

Cea mai importantă investiție pe care o poți face este în mai multe cunoștințe. Și, surprinzător, e destul de ieftină, aproape gratuită. De asemenea, învățarea este, de obicei, o recompensă în sine, așa că rămâi modest și continuă să înveți și despre alte criptomonede, nu doar despre lista mea a celor mai bune criptomonede pe care să le cumperi chiar acum la prețuri mici în decembrie 2022.

Previziuni privind piața în scădere a criptomonedelor

La prima vedere, criptomonedele pot părea că se află în mijlocul unei spirale descendente amenințătoare în 2022. Cei mai duri critici ai clasei de active digitale, cum ar fi Peter Schiff de la Europacific Capital, au prins curaj după corecția majoră de după ultima bulă criptografică și și-au spus din nou părerea că bitcoin și alte criptomonede ar putea ajunge la zero .

Petrecerile lor anterioare premature, care prevedeau moartea criptomonedelor au creat o listă enorm de amuzantă de „ Necrologuri bitcoin ” care nu au trecut testul timpului și vicisitudinile sectorului criptografic în floare.

Concurentul criptomonedelor, CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon a numit recent criptomonedele o „schemă Ponzi descentralizată.” Peter Brandt, de la firma globală de tranzacționare Factor LLC a spus și el că bitcoin ar putea ajunge la zero. Chiar și acest articol care susține creșterea BTC de pe The Motley Fool, ce promovează valoarea investițiilor în bitcoin folosind metoda medierii costului per dolar are grijă să avertizeze că BTC „ar putea ajunge la zero.”

Desigur, criptomonedele ar putea ajunge la zero. Este posibil. Dar să aduci asta în discuție e ca și cum ai considera că merită să-i spui un prieten faptul că logodnica lui ar putea fi criminal în serie. Desigur, nu e imposibil, cum nu e imposibil nici ca JPMorgan să ajungă la zero, precum Kmart sau Enron. Dar nu înseamnă că este probabil, sau că există vreun motiv serios pentru asta, că cineva are o teorie a de ce și cum s-ar putea întâmpla.

Bitcoin, care se apropie de 14 ani, este la fel de bine stabilit și sigur precum era Facebook (acum Meta) atunci când avea 14 ani vechime— cu doar 4 ani în urmă, în 2018, când se afla în topul listei companiilor publice după cota de piață și nimeni nu-și putea imagina lumea fără el. Deja, capitalizarea de piață a bitcoin este mai mare, de departe, față de cea a Meta în prezent, chiar și cu avansul de 5 ani pe care-l are Meta. Și piețele altcoin sunt abia la început, căutând un nou proiect la fel de mare cum s-a dovedit a fi Bitcoin.

Iată cinci criptomonede care au tendința de a crește vertiginos în anii următori, dar nu chiar în următoarele câteva luni.

1. Metacade (MCADE) – Următoarea criptomonedă pe punctul de a exploda!

Metacade (MCADE) este un token DeFi de gaming nou-nouț , care se pregătește să ia avânt, cu o lansare în T1 pe trei dintre cele cinci burse criptografice centralizate și pe una-două DEX (bursă descentralizată). În prezent Metacade se află în etapa de presale pentru token-ul său utilizabil, MCADE, în T4 2022. Scopul său este să fie hubul nr. 1 al comunității pentru gamerii blockchain, pentru a se bucura de toate aspectele GameFi și de tot ceea ce Meta și play-to-earn au de oferit. Deși Metacade construiește prima și cea mai mare platformă de jocuri digitală, P2P, descentralizată tip metavers, acesta nu va fi doar un loc de jucat jocuri. Va fi un forum comunitar, unde gamerii DeFi vor putea câștiga împărtășindu-și cunoștințele. Proiectul prevede și internship-uri și cariere care să fie plătite din trezoreria comunității MCADE.

2. Bitcoin (BTC)

Atât BTC cât și ETH au încheiat luna octombrie cu o creștere mică dar respectabilă. Mulți comentatori au indicat preluarea de către Elon Musk a Twitter ca motiv pentru entuziasm. (DOGE, moneda favorită a lui Musk, a crescut ca urmare a știrii.) Dar puteți considera și adoptarea de către Google și Walmart ca fiind motive plauzibile pentru creștere și doar două motive pentru care Bitcoin are înainte o creștere solidă, sustenabilă pentru 2023.

3. BNB Coin (BNB)

Probabil că BNB Coin va surprinde multe persoane cu cât de bine îi va merge în 2023. Solana, Polkadot și Cardano primesc multă atenție ca fiind alte criptomonede de a doua generație, tip contract smart de nivel 1 care ar putea amenința cota de piață a Ethereum. Dar ecosistemul tip smart chain al BNB este previzionat să crească semnificativ anul viitor. În scădere cu aproximativ jumătate față de acum un an, BNB se află momentan în zona de chilipiruri.

4. Filecoin (FIL)

Filecoin este un sistem descentralizat de stocare a fișierelor care permite participanților să vândă spațiu de stocare fișiere pe un serviciu de găzduire descentralizat, peer-to-peer pe blockchain. Acesta folosește proof-of-space (dovada spațiului) pentru a dovedi că „minerii” stochează fișiere pentru utilizatorii spațiului de stocare pe blockchain. Minerii pot face bani închiriind spațiu suplimentar pe computer. A scăzut de la un ATH de 55 USD la 5 USD, așa că momentan se poate cumpăra ieftin, în cazul în care consideri că va rezista peste iarnă.

5. Zcash (ZEC)

Zcash este o altcoin de obicei trecută cu vederea, care are un potențial masiv de creștere. La momentul publicării, era doar pe locul 58 printre cele mai puternice criptomonede după capitalizarea de piață, cu o capitalizare de piață de 825 milioane USD. Ca monedă confidențială, nu primește toată atenția pe care au primit-o lanțurile de contracte inteligente și stablecoin-urile, dar funcționalitățile sale avansate de confidențialitate sunt foarte valoroase.

Pe scurt

Nu uita că token-ul Metacade (MCADE) e pe cale să-și facă debutul pe bursele criptografice . Este foarte interesant, având în vedere echipa din spatele ei și tipul de ROI pe care token-uri similare, precum Axie Infinity (AXS), l-au obținut pentru investitorii în faza incipientă. Cred că, dacă ai ceva câștiguri suplimentare pe care să le riști într-un pariu speculativ pe un proiect nou cu posibilități incredibile, este una dintre cele mai bune criptomonede de cumpărat chiar acum. Ar putea fi chiar următoarea criptomonedă care face istorie. Dar, din nou, e greu să greșești și mergând pe BTC pe termen lung.