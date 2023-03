Cele mai bune și ieftine 12 criptomonede de cumpărat acum – preț scăzut, potențial ridicat

Fiecare investitor știe că este esențial să găsească criptomonedele cu cel mai mic preț din perspectiva valorii pentru a obține randamente masive ale investițiilor. Să găsești proiecte promițătoare poate fi mai ușor de spus decât de făcut, așa că merită să îți acorzi timp pentru a înțelege care sunt proiectele despre care analiștii cred că vor crește vertiginos înainte de a începe să investești.

Care sunt cele mai bune criptomonede ieftine de cumpărat pentru câștiguri mari în 2023?

Există suficiente criptomonede ieftine și atât de multe proiecte de calitate în Web3 încât cea mai bună alegere de criptomonede considerate investiții excelente se întinde pe o serie de sectoare diferite. Iată o listă a celor mai bune proiecte criptografice ieftine pentru a identifica cele mai bune randamente:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Dogecoin (DOGE) Filecoin (FIL) Chainlink (LINK) Uniswap (UNI) Luna Classic (LUNC) Cardano (ADA) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) Basic Attention Token (BAT) Theta Network (THETA)

1. Metacade (MCADE) – Revoluționarea industriei de gaming

Ce este Metacade?

Metacade este un nou proiect inovator care atrage o atenție uriașă în grupurile de investitori, în urma publicării recente a unui whitepaper ambițios și de mare anvergură.

Lansarea whitepaper-ului a determinat o performanță incredibilă a presale-ului proiectului, unde investitorii pricepuți se îngrămădesc să își securizeze token-urile în timp ce acesta rămâne una dintre cele mai ieftine criptomonede – ceea ce a dus la incredibila sumă de $14.6m strânsă în doar 18 săptămâni.

Metacade construiește cea mai mare arcadă P2E globală și, astfel, pare pregătită să profite de creșterea uriașă prevăzută pentru spațiul GameFi în plină expansiune. Arcada se adresează unei game uriașe de stiluri de joc diferite, ceea ce înseamnă că, indiferent dacă jucătorii preferă un joc ocazional sau unul mai competitiv, Metacade este pregătit.

Având în vedere că platforma oferă recompense chiar și pentru activități care nu au legătură cu jocurile, cum ar fi scrierea de recenzii despre jocuri și împărtășirea de alpha care îmbunătățesc experiența generală a utilizatorilor, se pare că acest proiect criptografic va duce la o creștere incredibil de mare a numărului de utilizatori și la o retenție a acestora. Având în vedere că token-ul de utilitate, MCADE, este esențial pentru utilizarea ecosistemului, această creștere a numărului de utilizatori ar putea oferi un nivel uriaș de presiune de cumpărare a token-ului MCADE pe măsură ce se lansează.

De ce să investești în Metacade?

MCADE servește ca token și monedă nativă a platformei Metacade și, totodată, alimentează sistemul de recompense. Token-ul a fost conceput pentru a fi foarte prietenos cu investitorii, cu o ofertă de doar 2 miliarde de token-uri și opțiuni de miză disponibile pentru a permite deținătorilor pe termen lung să obțină un venit pasiv în schimbul mizei lor.

O altă funcționalitate Metacade incredibil de bine primită este Metagrants, care permite dezvoltatorilor de jocuri să își prezinte ideile comunității Metacade. Deținătorii de MCADE au apoi posibilitatea de a folosi drepturile de guvernanță oferite prin intermediul token-ului pentru a vota proiectele care merită finanțare din vistieria Metacade.

MCADE este o alegere de investiție convingătoare, atât datorită opțiunilor inovatoare de design, cât și datorită sectorului în devenire. Cu un viitor strălucit în față, Metacade este unul dintre cele mai apreciate proiecte criptografice ieftine de pe piață în acest moment.

>>> Puteți participa la presale-ul Metacade aici <<<

2. AltSignals – Cel mai bun furnizor de semnale de tranzacționare din lume

Ce este AltSignals?

AltSignals este un proiect criptografic incredibil care se mândrește deja cu 50.000 de utilizatori și care oferă semnale de tranzacționare de cea mai bună calitate folosind tehnologia sa AltAlgo™. În ciuda faptului că a livrat deja 1.500 de semnale cu o rată de succes fenomenală de 64%, echipa se străduiește să obțină și mai mult prin construirea produsului ActualizeAI, alimentat de AI.

Token-ul ASI va oferi acces la ActualizeAI și, de asemenea, permite deținătorilor să intre în ActualizeAI Club, o rețea deschisă în care vor fi disponibile și alte recompense pentru contribuții la dezvoltarea produsului.

Utilizând metodologii de ultimă generație de învățare automatizată, inclusiv procesarea limbajului natural (NLP), analiza percepției pieței și învățarea prin consolidare, proiectul ar putea avea rezultate importante în următorii ani.

De ce să cumperi AltSignals?

Semnalele de tranzacționare sunt tot mai populare pe măsură ce tot mai mulți utilizatori se prind de oportunitățile disponibile pe piețe precum cea a criptomonedelor, având în vedere volatilitatea pe care o înregistrează. Prin urmare, AltSignals pare pregătită să profite de acest lucru prin inovația produsului ActualizeAI.

Având în vedere avantajul uriaș pe care o comunitate de utilizatori existenți îl oferă AltSignals, nu este surprinzător faptul că investitorii au anticipat cu ardoare evenimentul de presale ASI, iar dacă volumul de interes timpuriu este un indicator, atunci am putea vedea cum presale-ul se vinde foarte repede.

>>> Puteți participa la presale-ul AltSignals aici <<<

3. Dogecoin – Moneda originală de meme

Ce este Dogecoin?

Dogecoin este prima monedă meme, dar călătoria pe care a parcurs-o proiectul arată că este o criptomonedă meme ieftină ce nu se ține de glume. Proiectul a fost creat ca o alternativă mai accesibilă la Bitcoin și este o opțiune viabilă ca alternativă la infrastructura standard de plată globală.

Istoricul tranzacțiilor din blockchain arată un parcurs extins de utilizare, iar la sfârșitul anului 2022 Dogecoin a fost raportat ca fiind al patrulea cel mai popular proiect criptografic pentru plăți pe BitPay. Cu costuri de tranzacție scăzute și o comunitate solidară, proiectul s-a plasat într-o poziție puternică ca o alternativă distractivă la proiecte mai serioase și convenționale.

Dogecoin a fost unul dintre cele mai ieftine proiecte criptografice timp de mulți ani și, deși prețul este mult mai mare decât la momentul lansării, rămâne printre cele mai ieftine opțiuni criptografice, dacă luăm în considerare recunoașterea uriașă a numelui pe care o are proiectul.

De ce să cumperi Dogecoin?

Dogecoin continuă să surprindă ca un proiect de criptomonedă care nu încetează să crească în ciuda faptului că există de mult timp. Proiectul ar putea vedea progresele tehnice deschizând și mai multe cazuri de utilizare pentru token, cu multe soluții de interoperabilitate, ceea ce înseamnă că contractele inteligente pe Dogecoin ar putea fi aici înainte să ne dăm seama.

Cu atât de mult potențial pentru dezvoltarea viitoare și o comunitate incredibil de pasionată și optimistă, Dogecoin are toate șansele să înregistreze câștiguri mari în următorii ani și să treacă în sfârșit de bariera de 1 USD, chiar dacă nu mai este una dintre criptomonedele cu cel mai mic preț.

4. Filecoin – Nivelul de stocare al internetului descentralizat

Ce este Filecoin?

Filecoin este o rețea de stocare descentralizată care permite utilizatorilor să stocheze, să recupereze și să partajeze date sigur și eficient. Este construită pe blockchain și folosește criptomoneda nativă FIL pentru a-i permite să ofere o modalitate mai sigură și mai transparentă de stocare a datelor.

Unul dintre elementele cheie ale Filecoin este crearea unei piețe unde utilizatorii pot cumpăra și vinde spațiu de stocare, iar pe această piață, furnizorii de spațiu de stocare își pot oferi spațiul de stocare nefolosit oricui are nevoie de el, în timp ce utilizatorii pot plăti pentru a-și stoca datele în această rețea, iar acest lucru creează o rețea distribuită de furnizori de spațiu de stocare care pot stoca date în siguranță într-un mod complet descentralizat.

Filecoin face parte dintr-un grup tot mai mare de proiecte criptografice pe care mulți le consideră o parte importantă a viitorului web, concentrându-se pe infrastructura care ar putea înlocui soluțiile centralizate de cloud pe care ne bazăm astăzi.

Filecoin utilizează un sistem de stimulente economice pentru a se asigura că furnizorii de stocare se comportă onest și stochează datele corect, furnizorii fiind obligați să demonstreze că stochează datele corect și pentru a câștiga recompense FIL pentru serviciile lor. În cazul în care se constată că un furnizor se comportă abuziv sau stochează datele incorect, acesta va fi penalizat și își va pierde recompensele într-un proces cunoscut sub numele de slashing.

De ce să cumperi Filecoin?

Filecoin este un proiect care are potențialul de a sta la baza viitorului nivel de stocare al internetului descentralizat. Dacă va reuși să acapareze o parte semnificativă din piața consacrată de stocare în cloud, este evident că prețul FIL va crește vertiginos.

Filecoin este considerat unul dintre cele mai bune proiecte criptografice ieftine de pe piață, având în vedere potențialul său și, deși este puțin probabil ca big tech să renunțe ușor la dominația de pe piața de stocare, șansa pe care Filecoin o are de a le uzurpa o parte din control îl face o criptomoneda interesantă în care să investești.

5. Chainlink – Introducerea datelor din afara lanțului în contractele inteligente

Ce este Chainlink?

Chainlink este un proiect criptografic care utilizează token-ul său nativ LINK pentru a facilita o serie de stimulente economice care permit recuperarea datelor nesigure prin intermediul rețelei de oracole descentralizate Chainlink (DON) – rezolvând ceea ce este cunoscut sub numele de problema oracolului. Chainlink rulează pe rețeaua Ethereum, dar este de fapt agnostică pentru lanț și permite contractelor inteligente să acceseze date care nu sunt stocate pe blockchain.

Nevoia de date în acest mod este atât de răspândită încât Chainlink se mândrește cu un număr uriaș de parteneriate, cu mult mai mult decât oricare alt proiect din spațiul criptografic. Acesta este deja utilizat intensiv în multe proiecte de succes, de la burse descentralizate la împrumutători DeFi, iar un număr tot mai mare de aplicații descentralizate utilizează tehnologia.

Chainlink a fost considerat de mult timp printre cele mai bune criptomonede în care să investești și, deși capitalizarea sa de piață este acum relativ mare, ar putea înregistra o creștere semnificativă în următorii ani, pe măsură ce utilizarea activelor digitale crește.

De ce să cumperi Chainlink?

Chainlink folosește foarte mult token-ul LINK, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce adoptarea Chainlink continuă să crească, la fel și cererea de cumpărare a token-ului LINK. Proiectul a fost testat cu gigantul de plăți Swift, iar dacă Chainlink ar face parte din rețelele financiare globale din viitorul apropiat, asta ar putea însemna randamente astronomice pentru acei deținători de LINK care au reușit să cumpere suficient de devreme.

Rămâne de văzut dacă token-ul LINK este sau nu o criptomonedă mai puternică decât alte proiecte, cum ar fi token-urile fanilor și alte proiecte de criptomonede ieftine, dar Chainlink trebuie monitorizat pe măsură ce spațiul crește.

6. Uniswap – Schimb fără intermediar

Ce este Uniswap?

Una dintre cele mai inovatoare utilizări ale tehnologiei Web 3.0 este ascensiunea aplicațiilor descentralizate, mai ales bursa descentralizată, care folosește un set inovator de contracte inteligente care permite utilizatorilor să tranzacționeze criptomonede fără un intermediar, cum ar fi o bursă centralizată.

Uniswap funcționează pe un model de formator de piață automatizat (AMM), care folosește un algoritm matematic pentru a determina prețul token-urilor pe bursă și este liderul spațiului de schimb descentralizat în prezent. Prețul unui token se bazează pe raportul dintre oferta acelui token și valoarea totală a celorlalte token-uri din fondul de lichidități al bursei, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce oferta unui token pe bursă se modifică, prețul se va ajusta automat pe baza algoritmului.

Utilizatorii pot furniza lichiditate către Uniswap prin depunerea a două tipuri de token-uri într-un fond de lichiditate, iar în schimbul furnizării de lichiditate, utilizatorii câștigă o parte din comisioanele de tranzacționare generate de bursă. Astfel, utilizatorii sunt stimulați să adauge lichiditate la bursă, ceea ce, la rândul său, îmbunătățește lichiditatea pieței criptografice pentru ceilalți utilizatori.

Uniswap a jucat un rol esențial în a permite tranzacționarea criptomonedelor noi și emergente care nu sunt încă listate pe bursele tradiționale și, astfel, a devenit o platformă populară pentru integrarea aplicațiilor financiare descentralizate (DeFi).

De ce să cumperi Uniswap?

Uniswap este cel mai proeminent schimb descentralizat global și, având în vedere că este construit pe rețeaua Ethereum, menține o piață de desfacere puternică. Pe măsură ce tot mai multe active digitale intră în funcțiune și se integrează cu Ethereum, amploarea rolului Uniswap în ecosistem crește, ceea ce înseamnă că ar putea exista un val uriaș de utilizatori, pe măsură ce TradFi începe să se implice în acest spațiu.

Piața criptografică este imprevizibilă, dar Uniswap este un activ criptografic care joacă un rol vital în furnizarea unei alternative la bursele centralizate. Aceasta înseamnă că are șanse mari de a rezista în fața principalelor burse de criptomonede și, prin urmare, s-ar putea dovedi a fi o platformă blockchain cu un viitor foarte strălucit.

7. Luna Classic – Poate vechiul proiect să revină la viață?

Ce este Luna Classic?

Luna Classic este o criptomonedă care reprezintă versiunea originală a proiectului Luna, prăbușit spectaculos în urma dispariției monedei stabile algoritmice a proiectului, UST. Acest lucru a dus la o bifurcație dură, asemănătoare celei experimentate de Ethereum în 2016.

Spirala hiperinflaționistă pe care LUNC a cunoscut-o înainte de bifurcația dură înseamnă că în prezent există un număr uluitor de șapte trilioane de token-uri în ofertă, dar acest lucru nu împiedică comunitatea dedicată de adepți care sprijină proiectul de a face o revenire triumfală în următorii ani.

Dacă proiectul va reuși sau nu să facă acest lucru va depinde, ca pentru multe alte proiecte, de cazurile de utilizare care pot fi aduse la viață de dezvoltare, dincolo de capacitatea sa de a funcționa previzibil, LUNC fiind utilizat pentru validarea tranzacțiilor. Un prim pas promițător, totuși, este o propunere recent acceptată de a repeta proiectul la USTC, ceea ce ar necesita o ardere uriașă de token-uri în acest proces.

Acest lucru ar putea, totodată, să provoace probleme de reglementare cu SEC, mai ales în lumina preocupărilor ridicate în urma prăbușirii.

De ce să cumperi Luna Classic?

Luna Classic este o investiție interesantă, deoarece ar putea demonstra că cei care se îndoiesc de ea se înșală și ar putea reveni la gloria de odinioară. Capitalizarea bursieră a proiectului a scăzut cu 90% față de maximele atinse înainte de prăbușirea din 2022 și, prin urmare, dacă va reuși cumva să urce din nou la acele niveluri, ar putea reprezenta o mare oportunitate pentru investitori.

LUNC este unul dintre cele mai populare proiecte de criptomonede ieftine, având în vedere recunoașterea numelui său și planurile ambițioase de revenire, dar numai timpul va arăta dacă proiectul și comunitatea sa au ceea ce este necesar pentru a realiza imposibilul și a readuce LUNC la gloria sa de odinioară și dincolo de proiectele foarte mici care utilizează lanțul, cum ar fi token-urile fanilor.

8. Cardano – Un blockchain testat

Ce este Cardano?

Cardano este o platformă blockchain creată de Charles Hoskinson, co-fondator al Ethereum. A fost concepută pentru a fi un blockchain mai avansat și mai sigur decât iterațiile anterioare, concentrându-se pe cercetare și rigoare academică în dezvoltarea sa, iar nicio cercetare nouă nu este implementată în platformă înainte de a fi revizuită de colegi.

Cardano utilizează un mecanism de consens de tip proof-of-stake pentru a valida tranzacțiile, iar acest lucru permite, de asemenea, un control mai descentralizat asupra rețelei, deoarece reduce concentrarea puterii în mâinile câtorva mineri mari.

Un alt aspect important al Cardano este utilizarea unei arhitecturi stratificate, care permite o mai mare flexibilitate și scalabilitate. Platforma este construită pe două niveluri: Cardano Settlement Layer (CSL) și Cardano Computation Layer (CCL). CSL este responsabil de procesarea tranzacțiilor și de menținerea tehnologiei registrului distribuit, în timp ce CCL este utilizat pentru rularea contractelor inteligente și a aplicațiilor descentralizate.

De ce să cumperi Cardano?

Cardano a construit o comunitate dedicată și, astfel, este unul dintre cele mai active protocoale de nivel 1 în ceea ce privește activitatea dezvoltatorilor, cu proiecte care variază de la DeFi la fan token-uri. Acest lucru este important, deoarece, pe măsură ce tot mai multe proiecte sunt construite pe platformă, crește și șansa unei schimbări treptate în volumul tranzacțiilor, ceea ce ar împinge prețul token-ului ADA mai sus.

Deși ADA este o criptomonedă populară și este disponibilă pe majoritatea burselor de criptomonede, plafonul său de piață este deja relativ ridicat, astfel încât randamentele sale ar putea fi mai modeste decât unele dintre proiectele aflate într-un stadiu mai timpuriu de dezvoltare.

9. The Sandbox – Permite utilizatorilor să monetizeze activele generate de utilizatori

Ce este The Sandbox?

The Sandbox este construit pe blockchain-ul Ethereum și oferă utilizatorilor un metavers și un ecosistem de jocuri care le permite să creeze și să monetizeze active în lume. Proiectul a fost creat de Pixowl și pune proprietatea în mâinile utilizatorilor – tot conținutul generat de utilizatori aparținând utilizatorului prin tehnologia NFT.

The Sandbox oferă instrumente pentru a ajuta utilizatorii să profite la maximum de ecosistem, VoXEdit permițând crearea de active 3D, iar Game Maker permițând crearea de jocuri 3D. Toate elementele deținute de utilizator au posibilitatea de a fi tranzacționate pe piața secundară încorporată, cunoscută sub numele de The Sandboxs Marketplace.

The Sandbox folosește token-ul SAND ca monedă și are, de asemenea, token-ul imobiliar virtual LAND, permițând utilizatorilor să închirieze și să își îmbunătățească parcelele de teren. The Sandbox a înregistrat performanțe puternice pe piețele de criptomonede, fiind printre cele mai bune jocuri de metavers din prezent.

De ce să cumperi The Sandbox?

The Sandbox este un proiect inovator care explorează cu adevărat limitele a ceea ce este posibil cu un metavers cu o singură experiență. Dacă proiectul este capabil să continue să ia avânt și să profite de uriașa piață de jocuri tradiționale, atunci ar putea vedea cererea de SAND crescând semnificativ în 2023 și mai departe.

10. Ripple – Viitorul plăților transfrontaliere?

Ce este Ripple?

Ripple este acum la fel de faimoasă în cercurile criptografice pentru lupta sa continuă cu SEC ca și pentru utilizarea inovatoare a XRP pentru a facilita plățile transfrontaliere fără probleme, dar compania s-a concentrat încă de la înființarea sa în 2012 pe dezvoltarea de soluții bazate pe blockchain pentru instituțiile financiare.

Unul dintre produsele principale ale Ripple este RippleNet, o rețea globală de plăți care permite instituțiilor financiare să trimită și să primească plăți în diferite valute rapid, în siguranță și la costuri reduse, ceea ce i-a determinat pe mulți să creadă că RippleNet ar putea fi viitorul unor plăți internaționale mai eficiente.

XRP este moneda digitală utilizată de rețeaua RippleNet pentru a facilita plățile transfrontaliere prin furnizarea de lichidități în rețea și este, de asemenea, utilizată ca monedă punte pentru a facilita plățile instantanee și schimbul de monede diferite. Aceasta înseamnă că, atunci când o instituție financiară dorește să efectueze o plată transfrontalieră folosind RippleNet, aceasta poate converti moneda locală în XRP și apoi să convertească XRP în moneda de destinație – un proces mai rapid, mai ieftin și mai eficient decât metodele tradiționale de plată transfrontalieră.

De ce să cumperi Ripple?

Mulți cred că procesul epic cu privire la tranzacționarea neînregistrată a valorilor cu SEC se apropie de o concluzie, iar dacă platforma de criptomonede va obține rezultatul pozitiv de care se spune că echipa Ripple este încrezătoare, atunci ar putea fi observată o creștere uriașă a capitalizării de piață a XRP și, probabil, și a restului pieței de criptomonede.

XRP este unul dintre cele mai vechi active digitale și, deși nu mai deține o cotă la fel de mare din piața criptografică ca odinioară, rămâne un jucător important. Acest lucru înseamnă că, deși prețul XRP este relativ scăzut, capitalizarea de piață este mult mai mare decât în cazul majorității celorlalte proiecte și, prin urmare, deși investitorii speculativi ar putea avea randamente mari, acestea vor fi probabil mai mici decât cele din proiecte cu o cifră totală de capitalizare de piață mai mică.

11. Basic Attention Token – Revoluționarea publicității digitale

Ce este Basic Attention Token?

BAT este un proiect dezvoltat de creatorul Javascript, Brendan Eich, pentru a îmbunătăți industria publicității digitale. Ambiția BAT este de a crea un sistem mai eficient și mai echitabil pentru publicitatea digitală, în care utilizatorii de site-uri sunt recompensați pentru atenția lor, agenții de publicitate pot ajunge mai eficient la publicul dorit, iar editorii de site-uri și de texte sunt recompensați echitabil pentru conținutul pe care îl produc.

Ecosistemul BAT se concentrează pe un browser web numit Brave, proiectat să blocheze reclamele și să protejeze confidențialitatea utilizatorilor în mod implicit, permițându-le în același timp utilizatorilor să opteze pentru programul Brave Rewards, care le permite să câștige token-uri BAT prin vizionarea de reclame adaptate intereselor lor. Agenții de publicitate au posibilitatea de a ținti cu mai multă acuratețe anumite categorii demografice, în timp ce editorii sunt plătiți în token-uri BAT pentru conținutul produs.

BAT oferă o modalitate de a stimula utilizatorii să vizualizeze reclame, îmbunătățind calitatea generală a experienței publicitare digitale, astfel încât, prin crearea unui sistem mai transparent și mai echitabil pentru publicitatea digitală, BAT ar putea crea un ecosistem mai durabil atât pentru utilizatori, cât și pentru agenții de publicitate.

De ce să cumperi Basic Attention Token?

Deși va fi o luptă dificilă pentru a cuceri cota de piață de la giganții tehnologici care domină spațiul de navigare în acest moment, dacă BAT poate arăta o experiență de utilizare mult îmbunătățită față de operatorii tradiționali, atunci ar putea înregistra o creștere puternică în timp.

Cu aproape 5 miliarde de utilizatori de internet la nivel mondial, BAT vizează o piață enormă, astfel încât chiar și o mică parte din ea ar putea duce la creșterea prețului BAT – ceea ce o face o criptomonedă interesantă în care să investești.

12. Theta Network – Rețea de distribuție video descentralizată

Ce este Theta Network?

Theta Network este o rețea descentralizată de distribuție video concepută pentru a îmbunătăți calitatea, viteza și fiabilitatea serviciilor de streaming video, reducând costurile de distribuție a conținutului video, ceea ce îl face un alt proiect care speră să se stabilească la nivelul de bază al infrastructurii Web 3.0.

Theta Network utilizează o arhitectură peer-to-peer (P2P) pentru a livra conținut video, permițând o transmisie mai rapidă și mai eficientă în comparație cu rețelele centralizate tradiționale, și utilizează consensul Proof of Stake (PoS) pentru a asigura securitatea și integritatea rețelei.

Theta Network utilizează un token de utilitate numit THETA, folosit pentru a stimula utilizatorii să contribuie cu lățimea de bandă nefolosită, puterea de calcul și resursele lor de calcul la rețea în schimbul unor recompense.

Un alt aspect important al Theta Network este parteneriatul său cu mari furnizori de conținut și platforme de streaming, cum ar fi MGM și Lionsgate. Aceste parteneriate permit rețelei să furnizeze conținut video de înaltă calitate dintr-o varietate de surse, permițând totodată creatorilor de conținut să obțină venituri mai mari din munca lor.

Theta Network a câștigat multă atenție în comunitățile blockchain și de streaming, mulți experți considerând-o un potențial disruptor al industriei tradiționale de streaming. Prin utilizarea tehnologiei blockchain și a arhitecturii P2P, Theta Network își propune să creeze o soluție mai eficientă și mai rentabilă pentru furnizarea de conținut video de înaltă calitate către utilizatorii din întreaga lume.

De ce să cumperi Theta Network?

Deși ar putea dura câțiva ani, evoluția internetului pentru a îndeplini standardele Web 3.0 este deja în curs de desfășurare, iar dacă Theta Network este o parte esențială a acestei infrastructuri, nu există nicio îndoială că proiectul va înregistra o creștere incredibilă a numărului de utilizatori în următorii ani.

Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci am putea vedea prețul token-ului THETA de 2-3 ori mai mare decât este acum, chiar și cu un plafon de piață relativ ridicat în acest moment.

Concluzie – Care este cea mai bună criptomonedă ieftină de cumpărat chiar acum?

Nu încape nicio îndoială că, deși există multe proiecte care au potențialul de a produce câștiguri mari, Metacade este considerat a fi în topul celor mai promițătoare proiecte existente în acest moment. Lumea criptomonedelor este pregătită pentru o expansiune masivă în următorii ani, iar Metacade pare să profite din plin cu un proiect convingător cu potențial ridicat.

Întrebări frecvente legate de criptomonede

Ar trebui să cumpăr criptomonede ieftine pentru a-mi construi un portofoliu diversificat?

Investițiile în criptomonede ieftine pot părea o alegere atrăgătoare pentru câștiguri mari, dar cel mai important aspect este capitalizarea de piață a proiectului, deoarece acesta este factorul cheie în privința randamentele ulterioare. Mulți investitori vor căuta să echilibreze un portofoliu de criptomonede cu o selecție de criptomonede ieftine pentru a oferi expunere la anumite piețe, dar există o serie de factori diferiți în joc, iar investitorii ar trebui să cerceteze întotdeauna proiectele pentru a înțelege riscurile și oportunitățile.

Ce sunt criptomonedele Web 3.0?

Criptomonedele Web 3.0 se referă la activele criptografice care sunt utilizate pentru a contribui la asigurarea nivelului fundamental al următoarei generații de web. Aceasta se concentrează pe securitate și confidențialitate prin descentralizare și prezintă un întreg ecosistem de aplicații și schimburi descentralizate.

Acest nou nivel de internet înseamnă mari schimbări pentru finanțe, deoarece Web 3.0 facilitează tranzacțiile globale prin intermediul diferitelor rețele de plată fără a fi nevoie de nivelul actual de centralizare.

Ce criptomonedă va exploda în 2023?

Este imposibil să spunem cu siguranță ce proiecte vor exploda în 2023, însă există o serie de proiecte criptografice mai promițătoare, precum Metacade, considerat un proiect inteligent în care să investești, având în vedere potențialul ridicat și prețurile scăzute ale token-urilor în presale.

Ce criptomonedă ieftină este de preferat să o cumperi acum?

Prețul unui token este un factor cheie în determinarea valorii sale globale și dacă să îl păstrezi sau nu în portofelul tău de criptomonede și, în timp ce există o serie de proiecte puternice care ar putea fi considerate cele mai bune criptomonede ieftine, Metacade și AltSignals sunt candidați puternici, având în vedere utilitatea incredibilă pe care o oferă în sectoarele în creștere – mai ales că sunt printre cele mai ieftine proiecte de criptomonede în acest moment.

Care este cea mai ieftină criptomonedă meme?

Dogecoin este o monedă meme care rămâne unul dintre cele mai bune proiecte criptografice ieftine de pe piață. A dovedit de nenumărate ori că poate produce câștiguri mari împotriva tuturor obstacolelor, iar dacă proiectul continuă să se impună ca o alegere fezabilă pentru plăți pe propria rețea și să creeze mai multă utilitate, s-ar putea dovedi a fi un mare câștig pentru investitorii în criptomonede, chiar mai mult decât alte proiecte de criptomonede ieftine.

Puteți participa la presale-ul Metacade aici .