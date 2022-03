Cele mai bune tokenuri de interoperabilitate cross-chain

Când te gândești la interoperabilitatea pe lanțuri încrucișate, primul lucru care îți vine în minte este Polkadot (DOT). Este de departe una dintre cele mai mari rețele pe lanțuri încrucișate din lume. Dar există și multe alte proiecte pe care le puteți considera în afară de DOT. Iată de ce:

DOT și-a atins majoritatea potențialului și este puțin probabil să ofere de 100 de ori mai mult pe termen scurt.

Inovațiile în jurul lanțului încrucișat au venit rapid.

Proiectele pe lanțuri încrucișate vor domina piața în următorii doi sau trei ani.

Așadar, dacă vă întrebați ce active cripto în lanțuri încrucișate să luați în considerare în ceea ce privește cumpărarea, consultați lista noastră de mai jos cu cele mai importante trei.

Cosmos (ATOM)

Când Cosmos (ATOM) a fost lansat în urmă cu câteva luni, a fost supranumit „părintele lanțulurilor încrucișate”. De fapt, scopul principal al acestui proiect este de a crea o rețea de blockchain-uri interconectate, cu o funcționare perfectă și viteze superbe în tranzacții.

Sursa datelor: Tradingview

Cosmos va revoluționa complet internetul și a câștigat până acum multă tracțiune pe piața cripto. În prezent, Cosmos (ATOM) are o capitalizare de piață de aproximativ 7,4 miliarde de dolari. Moneda se vinde și la 26 de dolari.

Ren (REN)

În ceea ce privește investitorii care caută o monedă cu capital mediu în spațiul lanțurilor încrucișate, atunci Ren (REN) este o opțiune decentă. Moneda este concepută pentru a oferi lichiditate în diferite lanțuri de blocuri. De asemenea, este destul de nou și sub radar, fiind lansat în mai anul trecut. În acest moment, REN are o capitalizare de piață de aproximativ 350 de milioane de dolari. Acest proiect mai are multe de oferit.

Synapse (SYN)