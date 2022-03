CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse, a numit cea mai recentă decizie a unui judecător din New York în cazul Ripple vs. US Securities Exchange Commission (SEC) drept „un câștig uriaș” pentru compania blockchain.

„Dacă nu ați fost atenți atunci, ar trebui să fiți acum. Câștig uriaș pentru Ripple astăzi!” a spus Garlinghouse.

Comentariul său a urmat unui ordin al judecătorului de district din SUA, Analisa Torres, prin care se respinge moțiunea SEC de a anula apărarea avizului echitabil a lui Ripple.

🚨JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

✅Order from Judge Analisa Torres that Denies the @SECGov Motion to Strike @Ripple's Fair Notice Defense 👇https://t.co/5LuEauaWAd

