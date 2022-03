Puncte cheie

Pariul

Crypto poate fi un loc bizar. Nu cunosc nicio altă industrie în care miliardarii să răspundă utilizatorilor anonimi de Twitter care îi instigă la pariuri de mai multe milioane de dolari.

Dar exact asta am văzut săptămâna trecută, când „Sensei Algod”, un cont anonim de Twitter care se descrie ca un „degen semi-pensionat, acum investitor”, a făcut un apel pe Twitter întrebând dacă cineva ar paria un milion de dolari că LUNA va fi tranzacționat un preț mai mic într-un an.

Miza a crescut apoi. Un alt cont @GiganticRebirth a intervenit. Acest tip se descrie ca un „trader pensionat” și „candidat la președinție în 2024”. A reușit Donald Trump să se strecoare anonim pe Twitter? Sau poate este un cont al lui Kanye West Burner – încă intenționează să candideze în 2024, nu? Oricine ar fi, a crescut miza la 10 milioane de dolari.

Următorul care a intrat în luptă a fost însuși marele câine, fondatorul Terra, Do Kwon. Multimiliardarul este adesea predispus să ia momeala pe Twitter, apărând cu pasiune ecosistemul Terra împotriva criticilor.

Și chiar așa, doamnelor și domnilor, am avut noi înșine un pariu. Este uimitor ce pot realiza câteva ego-uri mari când sunt în ochii publicului, nu-i așa?

Luna – Prognoza pe un an

Deci, cine va câștiga? Unde va tranzacționa LUNA, să spunem, de Ziua Sf. Patrick în 2023?

Să analizăm LUNA și să încercăm să aflăm care parte va ieși învingătoare. Dacă nu sunteți de acord cu mine, puteți să îmi scrieți pe Twitter și îmi voi pune banii acolo unde îmi este gura (deși, să reducem miza de la 10 milioane de dolari la 10 dolari).

Elementele de bază, foarte pe scurt: LUNA este tokenul pe care funcționează ecosistemul Terra. Valoarea Terra este derivată dintr-o suită de monede stabile, dintre care cea mai proeminentă este UST. Pe măsură ce cererea UST crește, Luna este arsă, iar pe măsură ce cererea UST scade, LUNA este mintată. În acest fel, peg-ul este menținut – un mecanism algoritmic destul de îngrijit care funcționează pe baza principiilor arbitrajului.

Concluzia pe care trebuie să o înțelegem de aici este că prețul LUNA depinde de adoptarea UST. Pe măsură ce se solicită mai mult UST, LUNA este ars și prețul va crește.

Valoarea totală blocată

Privind peisajul DeFi, există un total de 206 miliarde de dolari în valoare totală blocată (TVL). Terra captează 12,3% din aceasta, cu 25 de miliarde de dolari în TVL. Astfel, în spatele dominantei Ethereum (55% cotă de TVL la 114 miliarde de dolari), Terra se situează ca a doua cea mai mare platformă DeFi în funcție de TVL.

Date prin Defi Llama

Problemele lui Ethereum nu au nevoie de prezentare. În lumea reală, oamenii sunt șocați de prețul gazelor în urma șocului aprovizionării după invazia rusească. Desigur, dacă cineva a mai făcut tranzacții pe Ethereum, acele prețuri ale gazului din lumea reală par încă ieftine în comparație cu cele de pe blockchain.

Dar Terra nu își propune de fapt să fie un „distrugător al ETH”. Poate prospera alături de Ethereum, aceștia doi nu trebuie să fie rivali. Cu toate acestea, când trasăm TVL-ul de-a lungul timpului, este clar că Terra câștigă cota de piață DeFi.

Cota DeFi TVL, date prin Defi Llama

Acum amintiți-vă, așa cum am subliniat mai devreme, creșterea LUNA depinde direct de adoptarea UST. Rezultă că odată cu această extindere a TVL în platforma Terra, ne-am aștepta să vedem o creștere a UST, nu?

Capitalizarea pieței UST, date prin CoinMarketCap

După cum arată graficul de mai sus, exact asta s-a întâmplat. Creșterea a fost electrică – crescând de la o capitalizare de piață de puțin peste 2 miliarde de dolari în august anul trecut până la locul în care se află în prezent, la 15 miliarde de dolari. Asta înseamnă că este a paisprezecea cea mai mare criptomonedă. Mai important, este a patra cea mai mare monedă stabilă. Pentru că concurența lui Terra nu este Ethereum; Concurența lui Terra sunt alte monede stabile.

Rezultă că graficul de mai sus este cheia pentru LUNA. Dacă Terra poate continua să lupte cu controlul pieței stablecoin, atunci prețul LUNA va crește. Terra are nevoie de o adoptare sporită a UST pentru a continua; are nevoie de UST pentru a deveni o monedă stabilă dominantă, o parte esențială a industriei DeFi.

Deci, să evaluăm ce cauzează această creștere a monedelor stabile.

Descentralizare

Niciuna dintre monedele stabile de mai sus nu este ca cealaltă – așa este, punctul unic de vânzare al Terra este că se mândrește cu acea calitate extrem de importantă a descentralizării. Niciunul dintre rivalii de mai sus nu oferă acest lucru – natura centralizată a lui Tether (și statutul de rezervă discutabil) este bine mediatizat, în timp ce USD Coin este emis de Circle. Binance USD face parte din magistrala BNB. Toate aceste monede, prin urmare, sunt controlate de instituții. Activele pot fi înghețate după bunul plac și este necesară încrederea în organizația emitentă.

Terra, pe de altă parte, este complet descentralizată, controlată prin intermediul codului algoritmic descris mai devreme. Trebuie doar să ai încredere că ține peg-ul, dar mai multe despre asta mai târziu…

Aplicații și Anchor

Pentru ca investitorii să dețină UST, trebuie să existe un stimulent. Trebuie să existe o suită de produse financiare pe ecosistemul Terra prin care investitorii să-și poată atinge obiectivele financiare – fie că este vorba de împrumut, creditare, cumpărare de acțiuni, tranzacții de zi cu zi etc.

Aici Terra excelează. Pentru a numi doar câteva, Mirror permite cumpărarea de acțiuni, Chai este o aplicație de plăți care câștigă o popularitate tot mai mare în Coreea, în timp ce există o mulțime de alte aplicații în dezvoltare.

Dar există o platformă care generează mai multă creștere decât oricare alta – Anchor. Protocolul de împrumut și creditare oferă creditorilor oportunitatea de a câștiga un randament apropiat de 20% din UST, ceea ce a determinat mulți consumatori să-și transforme fiat-ul în UST și să trateze Achor ca pe un cont de economii de facto.

A fost cel mai mare factor de impuls din spatele creșterii LUNA. Pe măsură ce randamentele vertiginoase din spațiul DeFi s-au evaporat, banii au fost turnați în protocolul Anchor pentru a capta randamentul de 20%, printre cele mai mari randamente „sigure” disponibile de pe piață. Capitalizarea pieței UST a crescut astfel, prețul LUNA devenind vertical. Dar este de fapt „sigur”?

Creșterea TVL a Anchor a fost abruptă, date prin DeFi Llama

După cum arată graficul de mai sus, în prezent există 13,3 miliarde de dolari TVL în Anchor, protocolul reprezentând 52% din TVL din ecosistemul Terra – deci da, este important.

Dar poate dura acest randament de 20% și este sigur? Răspunsul la această întrebare este vital pentru orice predicție viitoare a prețurilor LUNA.

Să defalcăm cifrele. Am realizat un model simplu al datelor financiare Anchor de mai jos și cum se cumulează.

IMPRUMUTAȚI

împrumuturi de 2,6 miliarde de dolari. Platforma percepe în prezent debitorilor 12,25%.

4,3 miliarde USD de LUNA (garantați) și 1,1 miliarde USD de Ethereum (garantați) sunt furnizate de aceiași debitori ca garanție împotriva împrumuturilor lor. Anchor folosește această garanție pentru a câștiga randament la staking, generând astfel venituri suplimentare pentru a plăti creditorii (în prezent circa 7% pentru LUNA și 4,3% pentru Ethereum).

CREDITORI/DEPONENȚI

Urmărind acel randament de 19,5%, există depozite de 10,5 miliarde USD în Anchor

19,5% este randamentul plătit, echivalent cu un necesar de 2 miliarde USD de plăți anuale

Am rulat numerele din cifrele de mai sus, cu rezultatul într-o diagramă de mai jos. După cum puteți vedea, există un deficit de 1,4 miliarde de dolari anual la cifrele actuale. Ceea ce este o problemă, în mare parte derivată din faptul că cererea de împrumut a secat pe fondul pieței cripto-întârziate din ultima vreme. De cealaltă parte a monedei (un fel de joc de cuvinte), tot mai mulți consumatori depun fonduri pentru a câștiga randamentul de 19,5%.

Deci, cum este remediat acel număr roșu murdar?

Imprimare Anchor

Sistemul trișează, așa. Protocolul Anchor în sine are un token nativ. Cererea de împrumut este de fapt alimentată de tipărirea acestor jetoane Anchor, care stimulează împrumutul prin rate mai mici ale dobânzii.

Această imprimare Anchor, care face ca tokenul să fie foarte inflaționist, este limitată la 100 de milioane de jetoane în primii patru ani și rulează deja la rata maximă. La prețul actual de 2,99 USD per token Anchor, aceasta echivalează cu 299 milioane USD care sunt tipărite în fiecare an și date debitorilor, pentru a susține cererea de împrumut. Și împrumuturile sunt încă substanțial mai mici decât unde ar trebui să fie pentru a susține dobânda depozitului.

Odată ce se încheie această tipărire Anchor, mă aștept ca împrumutații mercenari să migreze în altă parte. Împrumutații nu vor mai fi dispuși să A) să renunțe la randamentul din staking pe activele lor colaterale și B) să plătească, de asemenea, rata mai mare a dobânzii. Și asta, de fapt, este exact ceea ce am văzut în alte protocoale DeFi – migrarea capitalului în altă parte, odată ce goana inițială a aurului se diminuează. Deci, prăpastia de mai sus s-ar putea lărgi.

Rezerva de randament

În al doilea rând, există ceva numit Yield Reserve, care este un fond conceput pentru a completa protocolul atunci când cererea de împrumut și de creditare este neregulată, cum ar fi acum. În prezent rezerva de randament reprezintă 423 de milioane de dolari, dar numai după ce a fost completată luna trecută cu 450 de milioane de dolari de însuși Do Kwon. Această rezervă de randament este concepută pentru a suplimenta dobânda pe care Anchor o plătește deponenților atunci când nu ajunge la 19,5%. După calculele mele, acești 423 de milioane de dolari sunt suficienți pentru a acoperi deficitul timp de 111 zile la tarifele actuale.

Do Kwon a împărtășit tweet-ul de mai sus pe Twitter luna trecută, după ce a completat rezerva de randament cu 450 de milioane de dolari

Durabilitate

Acest lucru, evident, nu prezintă o imagine optimistă pentru sustenabilitatea celor 19,5%. Cu toate acestea, omitem unele fapte. Anchor este un protocol care a fost lansat cu aproape un an în urmă (21 martie 2021). Și are 13,3 miliarde de dolari în TVL. Acest lucru este înaintea aproape tuturor celorlalte protocoale, multe dintre ele există de peste două ori mai mult timp.

Nu – rata nu este sustenabilă. Bineînțeles că nu este – dacă ar fi, ar fi ceva total în neregulă. Nu poți să câștigi un procent excelent de 20% pe termen lung degeaba, când restul lumii supraviețuiește cu resturile unui mediu cu cea mai scăzută rată din ultimii ani. S-ar putea să existe un prânz gratuit din când în când, dar nu la infinit, după cum spune celebrul proverb.

Deci, rezerva de randament va necesita o completare din nou.

Dar, și ce dacă? După cum am spus, Anchor are un an. Credeți că este rar ca start-up-urile să solicite injecții de numerar la un an de viață? Trebuie să încetăm să privim depozitele umflate ca pe un negativ și să începem să apreciem suma mare a acestora – 10 miliarde de dolari într-un an! Suplimentările rezervei de randament ar trebui privite doar ca cheltuieli de pornire în timp ce Anchor își consolidează bazele. Start-up-ul se demarează singur, să-i dăm puțin spațiu să respire. Derulați din nou până la graficul capitalizării pieței UST și apreciați creșterea imensă de acolo și cât de puțin timp acoperă axa X. Aceasta a fost o călătorie verticală, care poate fi văzută și prin prețul LUNA.

Termen lung

Desigur, completarea nu poate dura la nesfârșit. Anchor trebuie să devină auto-sustenabil în cele din urmă. Sau, nu?

Chiar dacă rata de depozit scade la 14%, aceasta s-ar situa în continuare printre cele mai bune de pe piață. Și acest lucru nu trebuie privit ca un lucru rău. Nu este sărutul morții; este semnul maturizării protocolului. Și amintiți-vă – pe măsură ce această rată de depozit scade, la fel va crește și cererea de depozit. Mai puține depozite înseamnă o rată a dobânzii plătibilă mai mare. Așa cum am prognozat mai devreme că împrumutul mercenar va lua zborul către alte protocoale odată ce tipărirea Anchor încetează, vom vedea același lucru și în partea depozitului dacă atunci când randamentul scade. Căutătorii de randament vor merge mai departe.

După cum arată modelul de mai sus, rata sustenabilă actuală este de 6,29%. Deci, chiar și cu depozite de 4X împrumuturi, protocolul poate plăti în continuare 6,29%. Crezi că banca ta îți plătește 6,29%? Și asta presupunând că niciun deponent nu va fugi dacă rata scade. Dacă presupunem că depozitele scad cu 10%, iar împrumuturile cresc cu 10%, DAE de echilibrare este de 7,32% – o creștere consistentă de 103 bps față de situația actuală. Și din nou, în contextul pieței extinse, un randament foarte sănătos. Așa că haideți să ne relaxăm cu pregătirile unui necrolog pentru Terra. Da, rata va scădea absolut de la 19,5%. Dar este în regulă. Încă veți dormi noaptea. Veți câștiga în continuare ceva randament. Și, cel mai relevant pentru acest articol, Terra (și LUNA) vor fi absolut bine.

Peg

Dar există un alt risc major despre care vreau să vorbesc. După cum am spus mai devreme, peg-ul este menținut algoritmic prin legile arbitrajului. Dacă UST tranzacționează peste 1 USD, este vândut în LUNA până când revine la 1 USD și invers. Dar dacă presiunea de vânzare este atât de extremă? Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea vrea să iasă din UST?

Ei bine, asta s-a mai întâmplat. În vremuri de scădere extremă a pieței, investitorii nu își doresc UST. Vor bani fiat. Să nu uităm cât de urâte pot deveni zilele roșii cripto și cât de repede poate cădea cerul în lumea cripto.

Istoricul prețurilor UST – cu două exemple clare unde s-a clătinat peg-ul, prin CoinMarketCap

Nu rata sustenabilă de pe Anchor este marele pericol. Este graficul de mai sus. Acele plonjoane roșii sunt terifiante când ții UST. Dacă peg-ul se rupe, Terra se prăbușește – nu este niciun subiect de discuție aici.

După cum se poate vedea mai sus, mai 2021 este cel mai recent exemplu de când s-a clătinat peg-ul, cu UST tranzacționând la 95c. Asta înseamnă că oamenii au fost dispuși să își asume o pierdere de 5% din banii lor, doar pentru a evita posibilitatea de a-și pierde toate economiile în cazul în care UST s-ar prăbuși. Dacă Terra vrea să fie o monedă stabilă de renume, acest lucru pur și simplu nu se poate întâmpla în nicio situație. Ați accepta acest lucru în contul dvs. bancar fiat?

Asemănător cu situația băncilor, dacă nimeni nu vrea să dețină UST, chiar dacă există oportunități de arbitraj disponibile, atunci nu vor fi cumpărători. Ați cumpăra o bancnotă de un dolar pentru 95 de cenți dacă ați simți că există o șansă ca Statele Unite să înceteze să mai existe mâine? Nu, nu ați face-o.

Desigur, acea zi din mai 2021 a fost când piețele cripto s-au topit, cu o încercare de a obține calitate în acest spațiu. Au fost zile urâte de atunci, dar niciuna la fel de rea ca în acea zi, când Bitcoin a scăzut cu 30% în interval de câteva ore.

Vestea bună este că, cu fiecare accident la care UST supraviețuiește, devine mai puternic. Ecosistemul a supraviețuit în cele din urmă testului de stres, Terra punând în aplicare măsuri suplimentare de securitate pentru a se pregăti pentru aceste situații neprevăzute.

Personal, acum mă simt confortabil cu situația peg-ului, dar aceasta rămâne – și va rămâne întotdeauna – cel mai mare risc pentru ecosistem. De asemenea, merită remarcat faptul că din acel moment capitalizarea de piață a UST este de 7X. Într-o altă manifestare negativă, acest lucru ar crește presiunea de vânzare semnificativ mai mult decât ceea ce am văzut în mai 2021, când UST era mai mică. Va exista o presiune semnificativ mai mare asupra LUNA dacă va trebui să absoarbă miliarde din presiunea de vânzare și, drept urmare, ați putea obține un test de stres mai sever. Pentru mine, totuși, randamentul de 19,5% este un randament suficient pentru a mă compensa pentru că dețin UST – dar să nu uităm de riscuri aici.

Concluzie

Deci, este timpul să răspundem la întrebarea de 10 milioane de dolari. Unde va tranzacționa LUNA în ziua de Sf. Patrick anul viitor, când sper să mă aflu în Irlanda mea natală și să servesc o halbă de Guinness într-un pub aglomerat? Peste sau sub 87 USD?

Acțiunea dominantă a prețurilor LUNA în ultimul an, prin CoinMarketCap

Un an este mult timp în cripto. Ceea ce face această întrebare dificilă este faptul că trebuie să prezicem nu numai viitorul LUNA, ci și piața cripto în ansamblu. Deși, ceea ce este intrigant aici este faptul că LUNA este una dintre cele mai puțin corelate monede cu Bitcoin în top 50. Acest lucru se datorează faptului că, pe măsură ce piața se întoarce, investitorii își vând deținerile în scădere în monede stabile, inclusiv UST.

Acest lucru, mai mult decât orice altceva, este ceea ce îmi întărește încrederea în UST care își va menține peg-ul și în sănătatea ecosistemului în general. Ce test suprem mai bun decât să vedem cât de încrezători sunt traderii în deținerea stablecoin-ului pe măsură ce piața extinsă se scufundă? Acestea fiind spuse, prețul LUNA ar avea totuși de suferit în cazul unei piețe cripto în scădere prelungită, chiar dacă rezistă mai bine decât alte monede.

Adresa de escrow pentru pariu, care conține 22 de milioane de dolari. Blockchain-ul confirmă asta – pariurile sunt valabile!

Există o piață pentru o monedă stabilă descentralizată, iar LUNA nu are prea multă concurență aici. Dacă ținem cont și de aplicațiile care sunt în dezvoltare, nu văd niciun motiv pentru care ecosistemul nu poate continua să atragă capital. Cred că capitalizarea de piață a UST va fi din nou mai mare peste un an.

Un încheiere caldă a interacțiunii

Oamenii iubesc randamentul, iar randamentul Anchor cred că va fi încă înalt – poate încă blocat în jur de 19% – peste un an. Cred că rata poate dura un an și asta este tot ceea ce îmi cere pariul. Am nevoie doar ca peg-ul să țină timp de 365 de zile – și acesta este riscul real aici. Cheia aici este acel orizont de timp de un an.

Deci, da, având în vedere că vorbim de un an, voi miza pe limita de sus.

Oricum e plictisitor să pariezi pe limita de jos, nu-i așa?