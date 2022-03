Legea propusă de India privind impozitarea criptomonedelor va intra în vigoare la 1 aprilie a acestui an.

Ashish Singhal, co-fondatorul și CEO al celui mai mare schimb de criptomonede din India, CoinSwitch Kuber, spune că legislația privind impozitarea criptomonedelor semnalează un „pas înapoi”.

Singhal și-a exprimat luni dezamăgirea în urma clarificărilor din partea autorităților cu privire la o lege privind impozitarea criptomonedelor care urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 2022.

India a anunțat legea privind impozitarea criptomonedelor în februarie, indicând o taxă de 30% pentru orice transfer de active digitale. Urma să existe și o deducere de 1% aplicabilă tuturor plăților cripto, aceasta fiind percepută la sursă.

Deși comunitatea cripto a semnalat taxele mari, a apreciat „recunoașterea criptomonedelor” de către stat. Dar luni, majoritatea cripto-investitorilor au fost șocați de notificarea de clarificare a Ministerului Finanțelor.

Potrivit ministerului, India va încerca să taxeze fiecare investiție cripto separat, reiterând faptul că nu pot fi folosite câștigurile dintr-o investiție pentru a compensa pierderile din alta. De asemenea, a precizat că costurile de infrastructură legate de cripto mining nu vor conta drept cost de achiziție.

Fondatorul platformei de știri cripto Coin Crunch India a rezumat frustrările comunității în tweetul său.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022