Principalele concluzii

Coinbase oprește toate operațiunile din Japonia, invocând „condițiile de piață”

Săptămâna trecută a redus 20% din forța sa de muncă, după ce a redus deja 18% în iunie anul trecut

Prețul acțiunilor a crescut cu aproape 50% pe an, pe fondul creșterii cripto, dar este încă la 85% față de vârfurile sale

Problemele sunt numeroase la companie, în timp ce CEO-ul Armstrong a vândut 2% din participația sa în octombrie

Coinbase a fost într-o lume a durerii în ultima vreme.

Chiar săptămâna trecută, bursa a anunțat concedierea a 20% din forța sa de muncă, după ce în iunie anul trecut a redus deja 18%. Am scris un articol în care am analizat ce a însemnat acest lucru pentru companie, care se tranzacționa la o capitalizare de piață de sub 10 miliarde de dolari, cu 90% mai puțin decât prețul la care a devenit publică în aprilie 2021.

Acest lucru a venit după ce CEO-ul Brian Armstrong a descărcat 2% din participația sa în companie în octombrie, după care am scris un articol în care am analizat în profunzime ce a însemnat totul pentru o companie care a fost văzută ca fiind purtătorul de torțe pentru a duce cripto în cercurile mainstream o dată pentru totdeauna, după ce a plutit la nivel înalt pe Nasdaq.

Dar astăzi, au venit alte vești proaste. Bursa a anunțat că oprește toate operațiunile din Japonia, invocând „condițiile de piață”.

Prețul acțiunilor Coinbase este în creștere

În pofida asaltului de vești proaste, prețul acțiunilor Coinbase a fost un mare câștigător în primele săptămâni ale anului 2023, cu o creștere de 48% în doar 18 zile.

Acest lucru vine pe fondul celui mai mare raliu cripto din ultimele 9 luni, care a înregistrat o creștere a prețurilor pe toată linia. În timp ce revenirea prețului acțiunilor Coinbase este o veste excelentă pentru investitori, aceasta rezumă, de asemenea, în mod ironic, exact care este problema – corelația Coinbase cu piața cripto.

Există puține lucruri mai volatile decât cripto, așa că nu este o veste bună să fii legat la șold de acțiunea prețurilor sale. Dar performanța Coinbase depinde de piața cripto, deoarece, pe măsură ce prețul scade, volumul tranzacțiilor și interesul pentru această industrie și, prin extensie, pentru Coinbase, se prăbușește.

În timpul pandemiei, acesta a fost un lucru minunat. Imprimanta de bani era la putere maximă, ratele dobânzilor erau scăzute, iar investitorii de retail erau cu toții la bordul trenului FOMO, înarmați cu o curiozitate sănătoasă în legătură cu cripto și cu un cec de stimulare gras.

Dar, odată cu schimbarea mediului macro, industria cripto a căzut în cădere liberă de la 3 trilioane de dolari la 800 de miliarde de dolari, înainte ca

De ce încetează operațiunile în Japonia?

În pofida pompei plăcute din ultimele câteva săptămâni, zoom out vă spune că Coinbase a pierdut 85% din valoarea sa de când a devenit publică, a trecut prin două runde de disponibilizări, și-a văzut directorul general vânzând 2% din acțiuni în octombrie și acum își încetează operațiunile din Japonia.

Toți clienții japonezi ai Coinbase vor avea timp până pe 16 februarie să își retragă deținerile de pe platformă. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, activele rămase vor fi convertite în yeni japonezi. Coinbase a muncit din greu în timpul iernii criptografice anterioare pentru a se extinde pe piața japoneză, așa că plecarea bruscă este o rușine.

Dar Coinbase nu este singurul exchange care face această mișcare, rivalul Kraken anunțând, de asemenea, luna trecută, că își încetează operațiunile din Japonia. La fel ca și Coinbase, Kraken a redus o mare parte din forța sa de muncă, concediind 30% din angajați după ce prăbușirea FTX a zguduit piața. Situația dificilă a corelației extreme dintre Coinbase și piața criptografică este o dată cu care se confruntă bursele din întreaga industrie.

Rezultatele Coinbase din trimestrul al treilea au arătat că volumul tranzacțiilor a scăzut cu 44% față de trimestrul al doilea. Scăderea volumului și a interesului este, în cele din urmă, ceea ce a cauzat prăbușirea prețului acțiunilor, concedierile și acum încetarea operațiunilor japoneze, o privire aruncată pe Google Trends fiind tot ce vă trebuie pentru a vedea amploarea scăderii atenției publicului față de bursă.

Pentru investitorii în $COIN, aceștia vor spera că ultimele săptămâni de date macro mai blânde și o revenire a criptomonedelor sunt un semn de bun augur, altfel această revenire a prețului acțiunilor va fi de scurtă durată.