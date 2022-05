CoinCorner lansează un card BTC contactless alimentat de rețeaua Lightning și NFC

CoinCorner, un exchange cripto și furnizor de portofel web, a anunțat lansarea cardului său Bolt.

Cardul bolt este un card Contactless Bitcoin (BTC) care este alimentat de Lightning Network (LN) șiear-field communication (NFC).

Cardul Bolt va permite utilizatorilor să profite de puterea rețelei Lightning, un protocol de plată de nivel 2 (L2) construit pe Bitcoin, care permite tranzacții ieftine și mai rapide, pentru a efectua plăți directe atingând cardul pe un dispozitiv de vânzare care prezintă factura Lightning.

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022