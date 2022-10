Oricine mă urmărește va ști că îmi place să am o viziune macro asupra Bitcoin. Acesta este acum ferm înrădăcinat ca o clasă de active pe scena mare, ceea ce înseamnă că este supus capriciilor pieței mai largi – în bine sau în rău.

Spun adesea că este coada câinelui, câinele fiind piața bursieră. Dar am vrut să alcătuiesc un articol care să detalieze cum anume s-au raportat mișcările Bitcoin la piața bursieră în acest an, pentru a testa această teorie.

Primul pas a fost, evident, corelația. Am trasat mai jos corelația dintre piața bursieră și Bitcoin de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie (Pearson 3 luni de rulare a fost metrica aleasă de mine).

Este evident să vedem că aceasta s-a accelerat în jurul lunii aprilie. Întâmplător, acesta este momentul în care am trecut la o nouă paradigmă a ratei dobânzii. Inflația a devenit atât de mare încât nu a mai putut fi dată la o parte, iar Rezerva Federală a fost forțată să înceapă să crească ratele, punând capăt erei banilor gratis. Permiteți-mi să adaug rata Fed la același grafic:

Așadar, această reluare a corelației în jurul lunii aprilie are sens. Pe măsură ce sărim într-un nou mediu, banii ieftini și relaxarea cantitativă sunt șterse și activele de risc primesc o lovitură puternică. Vechea zicală este valabilă – „corelațiile ajung la 1 în timpul unei crize”. Și, odată cu această schimbare masivă a ratei dobânzii în sens negativ, activele de risc au fost, într-adevăr, toate vândute ca și cum nu ar fi existat ziua de mâine, iar corelația a crescut în consecință – până la un nivel cât se poate de apropiat de 1.

Atunci, de ce a scăzut corelația de la acest scor aproape perfect de 1 la 0,5 în august?

Ei bine, teoria mea este următoarea: să nu uităm violența pură de pe piața crypto din timpul verii, când piețele s-au topit și capitalul a fugit mai repede decât un prim-ministru britanic. Luna, o monedă de top 10, a dispărut în aer, luând cu ea miliarde și miliarde de dolari.

Apoi, în luna august, cu cripto încă în stare de epavă, piața bursieră și-a revenit. Dar, având în vedere durerea prin care tocmai trecuseră cripto, investitorii au ezitat să pompeze din nou prețurile în sus, fiind îngrijorați de eșecurile sistemice și de alte evenimente care ar putea declanșa o altă mare de lichidări în cascadă. Nu faceți nicio greșeală – contagiunea Terra a fost un eveniment idiosincratic pentru cripto, și a afectat enorm încrederea în acest spațiu.

Permiteți-mi să suprapun S&P 500 pentru a arăta că acesta a crescut în august, în timp ce Bitcoin a refuzat politicos să îl urmeze:

Apoi, după cum se poate vedea în grafic, începând cu luna septembrie, bursa își reia scăderea, iar Bitcoin decide să o urmeze din nou. Frica de pe piețele crypto din acest an este aproape fără precedent – iar aceste grafice de mai sus arată acest lucru mai mult ca niciodată.

Bitcoin a ținut de mână piața bursieră – până când lucrurile au început să pară mai roz în august, când Bitcoin pur și simplu nu a fost pregătit să lase vremurile bune să meargă din nou.

Așa că, în prezent, ne-am întors la corelații în jurul valorii de 0,8 – un număr uimitor de mare. Mă tem să nu par un disc stricat aici, dar oricine extrapolează informații din ciclurile criptografice trecute ratează complet esențialul, și cred că aceste grafice arată de ce.

Am avut o ruptură structurală și aceasta este o paradigmă complet nouă. În mod uimitor, banii costă ceva acum, ratele dobânzilor nu mai sunt zero. Să mergi cu mașina la magazin este un lux, în timp ce eu am plătit 8 lire sterline pentru o halbă în weekend. 8 lire sterline! Inflația este aici, la fel ca și ratele ridicate ale dobânzilor – și acesta este un cocktail neplăcut pentru orice active de risc.

Dar pentru Bitcoin, acesta nu a mai văzut niciodată așa ceva. Nu a mai existat niciodată pe o piață în scădere – a fost lansat în 2009, chiar atunci când piața bursieră a intrat în una dintre cele mai lungi și mai explozive perioade de creștere din istorie.

Dar nu mai este cazul. Bitcoin se află acum în tranșee, cu o inflație în spirală, cu rate ale dobânzilor crescute și cu un climat geopolitic care se înrăutățește pe zi ce trece. Nu este un moment bun pentru nimic care trăiește departe în spectrul de risc – lucru pe care îl arată acțiunea prețului Bitcoin din acest an.

Deci, în concluzie, fiți cu ochii pe bursă. Dacă ea cade, va continua să tragă Bitcoin în jos cu ea.