Cripto nu are un moment Lehman și vor veni achizițiile de balene, Co-fondator Nexo

Criza de stablecoin TerraUSD (UST) a provocat panică în rândul investitorilor de pe piața stablecoin și cripto generală. Deși Fundația Terra Luna a anunțat deja un „plan de redresare”, acesta încă nu a afectat prețurile UST și LUNA, acestea fiind încă în scădere, la fel ca piața generală a criptomonedei.

Do Kwon și susținătorii TerraUSD au abordat anterior Nexo, cerându-i-i să sprijine moneda stabilă UST, dar Nexo a refuzat. Întrebat de ce a refuzat în timpul unui interviu cu Bloomberg, co-fondatorul Nexo, Antoni Trenchev a spus:

„Nu pot spune foarte multe despre detaliile unui plan de salvare care este încă în desfășurare și nu vreau să intervin în vreun fel. Le urăm mult noroc. Am luat o decizie la nivel de consiliu în care nu am considerat prudent să fim implicați în această etapă. Dacă vor veni cu o altă propunere care credem că are mai mult sens, am putea să reconsiderăm, dar deocamdată rămânem pe margine.”

Probabilitatea redresării pieței cripto

Deși prăbușirea TerraUSD va afecta cel mai probabil monedele stabile algoritmice și nu monedele stabile susținute de active precum Tether, această perioadă este descrisă de unii ca fiind un posibil „moment Lehman” pentru cripto. Unii criptomiliardari precum SC, Michael Novogratz și Sam Men Freed au pierdut 70%, 80% și 90% din averea lor în ultimele săptămâni. Dar când Trenchev a fost întrebat de Matt Miller de la Bloomberg dacă crede că este o preocupare pentru industria cripto în general, Trenchev a spus:

„Nu cred că este un moment Lehman. Știți, evident, că nu sunt cele mai frumoase episoade, dar primim unul sau două dintre ele pe an. Vă amintiți că anul trecut am avut interdicția Chinei, iar anul precedent, când am avut Covid, am avut scăderi de până la 50%. Deci de data aceasta cred că ceea ce este diferit este că aveți un număr limitat de vânzători. Ceea ce văd pe platforma Nexo și ceea ce avem ajunge la 4 milioane de utilizatori de retail și o clientelă instituțională foarte importantă și nu-i văd oricum vânzând așa cum au făcut-o în 2020 sau 2021. Cred că presiunea pe care o vede acum BTC este legată de desfacerea uriașelor rezerve de BTC pe care Fundația Terra le acumulase și aceasta este ceea ce pune presiune pe piață. Sunt curios să văd dacă 25.000 de dolari vor rezista. Dacă nu, s-ar putea foarte bine să revină la 20.000 de dolari, maximele istorice anterioare din 2017-2018, dar cred că, cel mai târziu, prin demitere, vor intra cumpărări la scară largă.”

Când a fost presat să detalieze când crede că va avea loc achiziția la scară largă, Trenchev a spus:

„Cred că în jur de 20… mai întâi, când începe umflarea acestei fundații, ceea ce știți din estimările noastre că ar trebui să fie aproape. Deci, 25.000 USD per Bitcoin sau 20.000 USD în cel mai rău caz ar trebui să fie punctul de întoarcere.”