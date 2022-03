Dogecoin este în tendințe după ce Elon Musk a comentat public că nu va vinde niciuna dintre participațiile sale. Tendința a afectat aproape toate criptomonedele cu temă canină, care se găsesc din plin pe piață.

Acest articol este suficient pentru a afla toate detaliile despre Dogecoin, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Dogecoin astăzi.

Dogecoin prezintă un Shiba Inu pe logo-ul său. Moneda digitală de tip open-source a fost transferată de la Litecoin în decembrie 2013. Creatorii săi au conceput-o ca pe o criptomonedă distractivă, uşoară, care să atragă mai mulți utilizatori, dincolo de publicul de bază Bitcoin, bazându-se pe un meme câine.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a postat mai multe tweet-uri pe rețelele de socializare că Dogecoin este moneda sa preferată. Într-adevăr, succesul său este strâns legat de pasiunea miliardarului pentru el.

El a început să scrie pe Twitter despre Dogecoin la începutul anului 2021. Postarea sa, cu un meme DOGE al Regelui Leu a demarat un tur de forță, culminând cu apariția sa în Saturday Night Live.

Altcoinul are un timp de blocare de un minut și o ofertă totală nelimitată, ceea ce înseamnă că nu există o limită a numărului de Dogecoin care pot fi minate.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. Luați în considerare, de asemenea, cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Analytics Insight citează experții spunând că prețul DOGE va fi de 0,56 USD-0,58 USD în 2025, în creștere de la 0,11 USD în prezent. Dacă această predicție se realizează, prețul mediu al Dogecoin ar fi de aproximativ 1,79 USD în 2028, cu potențialul de a ajunge la 2,13 USD.

