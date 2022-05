Acum că s-au așezat lucrurile după spectaculoasa prăbușire a Terra, m-am gândit că ar fi interesant să analizez în profunzime spațiul DeFi pentru a vedea cum a afectat această situație alte protocoale. DeFi s-a făcut remarcată în 2020, sau dacă doriți să folosim limbajul specific, într-o perioadă cunoscută sub numele de „DeFi Summer”.

De atunci, s-au mai temperat ușor lucrurile – randamentele au scăzut în tot spațiul pe măsură ce piața a devenit puțin mai eficientă, ceea ce are sens. Mai era, de fapt, încă disponibil un randament destul de atrăgător pe protocolul Anchor – un procent bunicel de 20% – dar umblă vorba că nu a decurs prea bine.

După cum arată graficul de mai sus de la DefiLllama, valoarea totală blocată (TVL) a Anchor a scăzut de la 18 miliarde USD la zero, ținând cont de eroarea de rotunjire. Dacă apăsați „Play Timeline” în colțul din stânga sus al graficului de mai jos, veți vedea TVL-ul pentru întreg blockchain-ul Terra, care până acum câteva săptămâni avea un hold confortabil pe secundă, întrecut doar de Ethereum. Cum cad cei mari și tari.

Deci, cum s-a schimbat clasamentul? Ei bine, ca să răspundem la întrebarea lui Eminem, stablecoin-ul DAI, care arată deodată destul de interesant, a revenit. MakerDAO este din nou King of the Hill, cu 9,5 miliarde de dolari în TVL plasându-l drept protocolul numărul 1, în urma cazului curios al dispariției celor 18 miliarde de dolari ale Anchor.

Este o ironie crudă, dar logică a sorții, desigur, deoarece MakerDAO a lansat primul stablecoin descentralizat pentru a-și crește cu adevărat vizibilitatea – DAI. În timp ce editorul meu Joe KB a sugerat săptămâna trecută pe noul nostru podcast CoinJournal că americanii nu fac ironie, sunt sigur că acest lucru nu este ceva nou pentru nimeni.

Pentru cei neinițiați, DAI împărtășește acea calitate seducătoare a descentralizării cu TerraUSD cea lovită de soartă. Avocații DAI vor țipa cât de tare pot, totuși, că există și o distincție foarte importantă – DAI este acoperit cu garanții reale.

Pentru a oferi o explicație rapidă, DAI este creat atunci când utilizatorii fac un împrumut pe baza garanției blocate. Pe de altă parte, este distrus în momentul în care acel împrumut este rambursat, atunci când utilizatorul recâștigă simultan accesul la garanția blocată. Este aproape amețitor cât de mult are sens în comparație cu TerraUSD, dar, cu toate acestea, a pierdut o cotă de piață semnificativă împreună cu tot ceea ce ține de Terra, fondatorul Do Kwon intrând fără menajamente în războiul său împotriva acestui stablecoin logic.

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022