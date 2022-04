Piața criptomonedelor își revine din criza pe care a suferit-o la începutul acestei săptămâni.

Piața criptomonedelor a avut un început dur de săptămână. De la începutul săptămânii, piața a pierdut peste 200 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, își revine încet, crescând cu peste 1% în ultimele 24 de ore.

Valoarea totală a pieței criptomonedelor se situează din nou peste 2 trilioane de dolari. Bitcoin ar putea ținti nivelul psihologic de 45.000 USD dacă acest impuls pozitiv poate continua pe piață.

Ether a crescut, de asemenea, cu peste 2% în ultimele 24 de ore și se tranzacționează la peste 3.200 USD.

NEAR, tokenul nativ al protocolului Near este cel mai performant dintre primele 20 de criptomonede după capitalizarea pieței. Moneda a crescut cu peste 25% în ultimele 24 de ore, depășind celelalte criptomonede majore.

Catalizatorul major din spatele acestei mișcări ar putea fi lansarea Near Wallet Selector. Echipa Near Protocol a anunțat lansarea Near Wallet Selector în urmă cu câteva ore.

Potrivit echipei, utilizatorii își pot selecta acum portofelul preferat într-un pop-up, făcând interacțiunea cu protocolul NEAR mai simplă și mai ușoară.

https://twitter.com/NEARProtocol/status/1512113117429383169

Niveluri cheie de urmărit

Graficul pe 4 ore NEAR/USDT este în prezent optimist, datorită creșterii continue a monedei. Indicatorii tehnici arată că NEAR depășește în prezent piața cripto mai largă.

Linia MACD este deasupra zonei neutre, indicând un impuls pozitiv puternic pentru criptomonedă. RSI-ul pe 14 zile de 64 arată că NEAR ar putea intra în curând în regiunea de supracumpărare dacă cumpărătorii rămân în control.

La momentul scrierii, NEAR se tranzacționa la 18,43 USD. Dacă creșterea continuă, ar putea depăși primul nivel major de rezistență la 19,90 USD înainte de sfârșitul zilei. Cu toate acestea, ar avea nevoie de sprijinul pieței mai largi pentru a depăși nivelul de rezistență de 21 USD.