Moneda Monero a fost în lumina reflectoarelor în cea mai mare parte a acestui an, în condițiile în care piața cripto a continuat să tranzacționeze în lateral.

La momentul redactării acestui articol, XRM se tranzacționa la 282,49 USD, în creștere cu 3,36% după ce a atins un maxim de 288,82 USD în ultimele 24 de ore înainte de a se retrage.

Dar de ce se adună moneda? În acest articol, vom discuta de ce crește prețul Monero.

Înainte de a arunca o privire detaliată asupra ceea ce influențează creșterea actuală a prețului Monero, este important pentru noi să explicăm mai întâi ce este Monero (XRM).

Pe scurt, Monero (XRM) este tokenul nativ al blockchain-ului Monero, care permite tranzacții private folosind criptografia avansată. Monero a fost lansat in 2014.

Acum să ne uităm la motivele din spatele ascensiunii.

Unul dintre motivele principale ale creșterii este anunțul făcut printr-o postare de către unul dintre administratori că vor actualiza rețeaua (Fluorine Fermi) care va veni cu noi funcții pe 16 iulie la o înălțime de bloc 2,6 milioane.

În plus, Monero își va crește și dimensiunea inelului (numărul total de semnatari în timpul unei tranzacții XRM) de la 11 la 16 și va oferi utilizatorilor o confidențialitate de bază.

În plus, rețeaua va executa și versiunea actualizată a algoritmului său sigur pentru a reduce dimensiunea tranzacției cu 7% astfel încât să își îmbunătățească scalabilitatea cu o tranzacționare mai rapidă și mai ușoară.

Potrivit postării, rețeaua va reduce și timpul de sincronizare a portofelului cu aproximativ 40%.

Va exista un nou anunț de lansare despre actualizări înainte de upgrade-urile rețelei în jurul datei de 16 iunie. Utilizatorilor li se va cere să-și actualizeze software-ul înainte de actualizarea rețelei pe 16 iulie.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022