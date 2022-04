Tokenul RACA a crescut de la 0,0018 USD la 0,0021 USD, o creștere de 20% în primele ore ale zilei de duminică. A urmat dip-ul și, la momentul scrierii, se tranzacționează la 0,001831 USD, o scădere de 7,27% în ultimele 24 de ore.

În pofida creșterii prețului cu aproximativ 39,7% în ultimele 30 de zile, moneda era în scădere, duminică fiind singura excepție. În general, prețul RACA a scăzut cu 17,9% în ultimele șapte zile.

Dar de ce a reușit RACA să crească, după care s-a retras în câteva ore de la creștere? În acest articol, vom clarifica toate acestea, citiți în continuare pentru mai multe informații.

Înainte de a intra în detalii legate de mișcarea prețurilor RACA, să înțelegem mai întâi despre ce este vorba.

Radio Caca este tokenul nativ al Universal Metaverse (USM) și este, de asemenea, managerul exclusiv al NFT „Maye Musk Mystery Box”.

USM a fost creat de USM Lab și este o lume virtuală 3D Planet în care utilizatorii pot deține terenuri, pot construi clădiri, precum magazine și galerii de artă și, de asemenea, pot crea și juca jocuri.

Să vedem acum de ce a crescut moneda înainte de scăderea actuală.

Au existat trei motive principale pentru care prețul RACA a crescut duminică, iar acestea sunt listarea pe principalele burse de criptomonede și furnizori de servicii, lansarea de către Radio Caca a NowPayment și zvonurile legate de listarea Binance.

După ce Binance a postat un ghid despre modul în care utilizatorii pot achiziționa RACA pe site-ul oficial al bursei și pe rețelele sociale, zvonurile au început să se răspândească și au generat nu numai creșterea prețului token-ului, ci și a numărului de căutări pentru criptomonedă.

RACA a apărut pe locul al doilea în topul celor mai tranzacționate monede în acea zi, după ce a fost inclus în căutările în tendințe alături de GTM și ApeCoin.

Cu toate acestea, Binance a subliniat în postarea sa că token-ul nu este încă disponibil pe platformă, în pofida optimismului pasionaților de criptomonede convinși că RACA va fi listat în curând, așa cum s-a mai întâmplat cu alte criptomonede.

În ultima săptămână, importanți furnizori de servicii și burse de criptomonede au anunțat că vor lista RACA, deoarece a prezentat o creștere extraordinară în ecosistemul său. Unele dintre aceste companii sunt Bybit, Huobi, Phemex și ChangeNow.

Un alt motiv de creștere și un rezultat impresionant pentru Radio Caca este anunțul despre vânzarea și cumpărarea tokenurilor sale în diferite perechi fiat precum RUB, EUR, TRY, UAH, USD și GRB.

Fiat-to-$RACA or #RACA-to-Fiat — doesn't matter anymore because we’re here for you either way!💛

So let’s transform your business and enjoy the opportunities from both world!🌎🌐

Are you with us, #RadioCaca? More details in the article⤵️@RadioCacaNFThttps://t.co/WPuOw98DNi

— NOWPayments (@NOWPayments_io) April 11, 2022