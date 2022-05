De ce a crescut XDC Network (XDC) în ultimele două săptămâni

În timp ce majoritatea altcoin-urilor sunt în scădere, prețul monedei XDC a crescut în ultimele două săptămâni.

Ieri, prețul monedei XDC a crescut cu peste 13%, atingând un maxim zilnic de 0,06817 USD, înainte de a reveni la nivelul prețului de astăzi de 0,06077 USD. Moneda a crescut cu peste 7,8% în ultimele șapte zile și cu peste 11,0% în ultimele două săptămâni.

În acest articol, ne vom concentra asupra motivelor pentru care prețul rețelei XDC a crescut în ultimele două săptămâni.

Unul dintre principalele motive pentru creșterea actuală a prețurilor este lansarea recentă a proiectului său (XDCNFT) de către firma de tehnologie BlocksWorkz.

Proiectul este o piață Non-Fungible Token (NFT) care utilizează tehnologia blockchain a XinFin (rețeaua XRC20).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022