Prețul AVAX de la Avalanche este în creștere într-un moment în care celelalte monede se află într-un dip de o săptămână. Avalanche a înregistrat un salt brusc și a atins un maxim zilnic de 90,05 USD înainte de a reveni la aproximativ 87,77 USD la momentul scrierii acestui articol.

AVAX se tranzacționează în continuare pe verde, cu un câștig de 1,67% în ultimele 24 de ore.

Deci, care sunt factorii din spatele creșterii actuale a prețurilor Avalanche? Acest articol analizează situația din culise care determină creșterea prețului AVAX atunci când majoritatea monedelor, inclusiv Bitcoin și Ethereum, sunt în roșu.

Motivul pentru creșterea prețului Avalanche de astăzi este anunțul Fundației Terra Luna că a adăugat Avalanche (AVAX) la rezerva sa de UST. Terra a cumpărat monede AVAX în valoare de 100 de milioane de dolari.

Mișcarea a făcut din Avalanche al doilea activ digital al unei soluții de nivel 1 care este adăugată la Rezerva de UST, primul fiind Bitcoin.

Fundația Terra Luna a făcut anunțul printr-un Tweet care spune:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

În plus, adăugând Avalanche la Rezerva sa de UST și cumpărând monede AVAX, Terra demarează un parteneriat cu Avalanche pentru a dezvolta o nouă subrețea de gaming folosind subrețele Avalanche. Fundația Terra Luna a evitat Ethereum și a ales Avalanche, deoarece consideră că Avalanche se confruntă cu o creștere rapidă și are o bază largă de fani.

Don Kwon, care este fondatorul Terra, a declarat:

„Avalanche este încă un ecosistem în creștere… o mare parte din aces sistem este alimentată de loialitatea față de tokenul AVAX, iar utilizatorii simt multă afinitate față de un activ armonizat cu AVAX. În timp ce pentru utilizatorul Ethereum obișnuit, armonizarea cu Ether nu înseamnă chiar atât de mult.”

Echipa Fundației Terra Luna a postat pe Twitter și despre colaborarea Terra cu Avalanche pe noua subrețea de gaming, afirmând că „subrețelele Avalanche sunt o metodă puternică pentru construirea următoarei generații de aplicații scalabile Web3 în cazuri de utilizare de nișă”.

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022