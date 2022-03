Moneda OriginTrail (TRAC) a început ziua pe o poziție foarte optimistă, crescând cu peste 24% pentru a atinge un maxim zilnic de 0,7238 USD, înainte de a reveni la prețul actual de 0,672343 USD.

Moneda era încă în verde la momentul scrierii, iar tendința ascendentă pare să prindă avânt pe zi ce trece.

În acest articol, ne vom uita la ceea ce determină creșterea prețului OriginTrail (TRAC).

Înainte de a intra în detalii despre ceea ce alimentează tendința de creștere a prețului TRAC, este important să explicăm ce este TRAC.

TRAC este tokenul nativ al protocolului OriginTrail, un protocol blockchain de logistică și management al lanțului de aprovizionare care își propune să devină primul grafic de cunoștințe descentralizat (DKG).

Să vedem motivele pentru care prețul TRAC a fost într-o ascensiune asiduă în ultimele două săptămâni. Există trei factori principali care sunt atribuiți în prezent creșterii prețurilor TRAC și includ lansarea curentă a OriginalTrail v6, Lansarea AidTrust și Tranziția la integrarea Web3 și Polkadot.

Lansarea actuală a OriginalTrail care rulează pe testnet este primul factor major care a influențat foarte mult prețul TRAC.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022