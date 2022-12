De ce discountul Grayscale Bitcoin Trust a atins un maxim istoric?

Discountul față de valoarea activului net al fondului Grayscale Bitcoin a atins maxime istorice. Discountul a depășit pentru scurt timp 50%, înainte de a se retrage ușor până la nivelul de 48,8%, unde se află în prezent.

Acest lucru vine ca urmare a faptului că SEC și-a reafirmat motivele pentru care a refuzat cererea Grayscale de a transforma fondul în fond tranzacționat la bursă.

Grayscale Bitcoin Trust este cel mai mare fond Bitcoin din lume, dar rareori s-a tranzacționat la același nivel ca și activul său de bază, Bitcoin. Graficul de mai sus arată că, până în acest an, s-a tranzacționat cu o primă de la lansarea sa în comparație cu Bitcoin.

Acest fond permite investitorilor acreditați să obțină expunere la Bitcoin fără a se preocupa de stocarea sau gestionarea participațiilor lor. Anterior s-a tranzacționat cu o primă, deoarece cererea de acțiuni a crescut, instituțiile dorind să se expună la Bitcoin. Această comoditate vine însă cu un comision – și unul destul de mare, de 2%.

Începând cu luna martie, acțiunile Grayscale s-au tranzacționat cu un discount față de Bitcoin. Fondul are 10,7 miliarde de dolari în active în administrare, o scădere drastică de 65% în ultimul an, reflectând baia de sânge de pe piețele cripto.

Dar discountul față de Bitcoin înseamnă că acționarii sunt loviți de două ori mai tare.

„Faptul că Grayscale’s Bitcoin Trust se tranzacționează acum cu un discount de aproape 50% este pur și simplu îngrozitor pentru deținătorii de GBTC. Acesta evidențiază cu adevărat diferențele uriașe în ceea ce privește calitatea structurii între diferite vehicule de investiții”, a declarat săptămâna trecută Bradley Duke, co-CEO la ETC Group, pentru CoinDesk.

Scăderea fluxurilor de intrare a fost cauzată de o concurență mai mare, deoarece au fost lansate multe fonduri competitive, în special în Europa, precum și de mai multe depuneri pentru ETF-uri Bitcoin în SUA. Reducerea se datorează și faptului că investitorii nu au nicio modalitate de a-și răscumpăra participațiile pentru Bitcoin în cadrul fondului, dar în tot acest timp li se percepe un comision de 2%.

Cu toate acestea, acești factori au fost de obicei atenuați de comercianții de arbitraj care au profitat de dihotomia prețurilor. Dar evenimentele din acest an au redus și acest aspect.

În ultima lună, pe piață a crescut îngrijorarea că societatea mamă a Grayscale, Digital Currency Group (DCG), ar putea intra în faliment. Acest lucru se datorează problemelor din jurul brokerului criptografic Genesis, a cărui companie mamă este tot DCG.

Genesis a negat că va depune în curând o cerere de faliment, dar firma a fost prinsă în colapsul FTX și este în prezent în curs de restructurare. Genesis a oprit retragerile pe 15 noiembrie.

Această îngrijorare a fost sporită de întrebările legate de rezervele Grayscale. Și anume, dacă se țin de cuvânt și dețin în siguranță toate Bitcoin-urile de bază. În condițiile în care multe companii crypto importante au publicat dovezi ale rezervelor în urma crizei FTX pentru a liniști temerile clienților, Gray scale a refuzat.

„Din cauza preocupărilor legate de securitate, nu facem publice astfel de informații despre portofelul de pe lanț și datele de confirmare prin intermediul unei dovezi crypto de rezervă sau a unei alte proceduri avansate de contabilitate criptografică”, a scris Grayscale într-o declarație.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Așa cum am scris la momentul respectiv, chiar nu pot înțelege cum preocupările de securitate sunt un factor aici. Blockchain este construit astfel încât acest tip de informații să fie disponibil publicului.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022