Prețul Compound (COMP) a crescut cu 10% astăzi, într-un moment în care majoritatea criptomonedelor sunt optimiste, inclusiv Bitcoin care a atins cel mai mare nivel de trei luni.

La momentul redactării acestui articol, Compound se tranzacționa la 143,91 USD în creștere cu 10,19% după o ușoară retragere de la maximul zilnic de 148,10 USD.

Dar de ce prețul monedelor crește vertiginos? Acest articol se concentrează asupra factorilor din spatele actualului raliu Compound.

Pe scurt, Compound (COMP), este tokenul nativ al Compound, un protocol de împrumut DeFi în care utilizatorii pot obține împrumuturi cripto sau câștiga dobândă oferind activele lor cripto pe platformă pentru a le împrumuta altora.

Cei doi factori principali care sunt atribuiți creșterii actuale a prețului monedei Compound sunt recentul anunț de actualizare a protocolului și răspunsul comunității la anunț.

După ce și-a dat seama că programul său de distribuire a recompenselor are un efect negativ asupra prețului COMP, platforma a venit cu o actualizare a protocolului care va ajuta la creșterea protocolului în loc de vânzarea recompenselor fără beneficii neapărat pentru deținătorii și utilizatorii de token-uri existenți.

Noul program a început prin reducerea recompenselor existente la jumătate și, de asemenea, probabil va pune capăt farming-ului COMP, în funcție de modul în care votează comunitatea.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022