Creatorii Cosmos îl descriu ca pe un proiect care rezolvă unele dintre „cele mai grele probleme” cu care se confruntă industria blockchain. Acest ghid explică ce este Cosmos, dacă poate fi o investiție profitabilă și unde puteți cumpăra Cosmos acum.

Cosmos și token-ul său nativ ATOM își propun să ofere un antidot pentru protocoalele de tip Proof-of-Work „lente, costisitoare, nescalabile și dăunătoare mediului”, precum Bitcoin, oferind un ecosistem de blockchain-uri conectate. Celelalte obiective ale proiectului includ transformarea tehnologiei blockchain în ceva mai puțin complex și mai puțin dificilă pentru dezvoltatori, prin intermediul unui cadru modular ce demistifichează aplicațiile descentralizate. Nu în ultimul rând, un protocol de comunicare Interblockchain facilitează comunicarea între rețelele blockchain, prevenind fragmentarea în industrie.

Criptomoneda este foarte volatilă, iar câștigurile sunt urmate frecvent de pierderi, uneori foarte serioase. În funcție de toleranța voastră la risc, puteți face o estimare asupra cât de mult sunteți dispuși să investiți și nu depășiți niciodată această sumă, chiar dacă prețul Cosmos nu evoluează conform așteptărilor.

Wallet Investor este bullish în legătură cu Cosmos. Ei prevăd o creștere pe termen lung, până la 142 USD în 2026. O investiție pe 5 ani vă poate aduce câștiguri de 403% în acest caz. Dacă puneți 100 USD în Cosmos acum, acesta ar putea crește la 503 USD în 2026.

$ATOM #Cosmos

There is quite literally… little to no resistance before $45 ATH#ATOM move to ATH and $100 will be Fast and Furious just like $Luna and $AVAX

It’s just important to close above that $30 horizontal resistance and flip it into support!

LFG @cosmos pic.twitter.com/J33ZKUe8Lp

— Axel Bitblaze 🪓 (@Axel_bitblaze69) December 27, 2021