DeFi Land lansează o nouă funcție de joc P2E legată de agricultură

DeFi Land, un joc de simulare a agriculturii pe multiple lanțuri construit pe Solana pentru a transforma Finanțarea Desentralizată (DeFi) în jocuri, a lansat un nou joc de tip play-to-earn (P2E) legat de agricultură.

Până în prezent, DeFi Land este al treilea joc ca mărime în ceea ce privește capitalizarea pieței și, totuși, se așteaptă ca mai multe funcții să fie introduse astăzi.

Potrivit echipei DeFi Land, platforma a reușit să strângă 1,75 milioane de dolari din vânzarea de tokenuri nonfungibile (NFT) în momentul lansării de la începutul acestui an.

În mod normal, DeFi Land este un joc free-to-play în care jucătorii se pot alătura fără fonduri de pornire și încearcă să câștige XP, precum și să concureze cu alți jucători din clasament pentru a câștiga recompense lunare.

După lansarea completă a P2E, utilizatorii pot efectua toate activitățile agricole, cum ar fi agricultură, vânătoare și pescuit. Echipa a mai promis că jocul P2E va fi accesibil jucătorilor și va afișa, de asemenea, simulări agricole de bază, cum ar fi titlurile Stardew Valley și Harvest Moon.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for?

